Programul Rabla 2026 va continua cu o alocare suplimentară de 100 de milioane de lei față de bugetul propus inițial de Ministerul Mediului. Ministrul interimar al Finanțelor anunță că bugetul Administrației Fondului pentru Mediu a fost avizat, iar banii vor susține atât înlocuirea mașinilor vechi, cât și alte proiecte de mediu și infrastructură locală.

Ministrul interimar al Finanțelor susține că majorarea are și o miză economică, nu doar una de mediu, deoarece poate menține cererea în piața auto și poate susține un flux mai stabil de finanțare.

„Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 mil. lei în plus, față de valoarea inițială a programului, propusă de Ministerul Mediului. Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, într-o .

Rabla Clasic și Rabla Plus rămân în bugetul AFM

Bugetul Administrației Fondului pentru Mediu include programele aflate deja în derulare, dar și finanțări noi pentru investiții cu impact direct. Printre acestea se numără Rabla Clasic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, proiecte de eficiență , stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor.

Pentru autorități, Programul Rabla 2026 rămâne unul dintre instrumentele prin care pot fi scoase treptat din circulație mașinile vechi, în timp ce piața auto primește un semnal de continuitate.

„Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct: Rabla Clasic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor”, a transmis ministrul interimar al Finanțelor.

Efecte pentru piața auto și pentru economie

Oficialul spune că suplimentarea pentru Rabla a fost considerată necesară deoarece programul are efect direct asupra populației și asupra economiei. Prin stimularea achizițiilor de mașini noi și mai puțin poluante, statul încearcă să susțină atât consumatorii, cât și sectorul auto.

„Pentru Rabla, am considerat important să majorăm alocarea. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie: susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important”, a explicat ministrul interimar al Finanțelor.

În paralel, bugetul AFM prevede bani și pentru proiecte preluate din PNRR, centre de colectare, insule ecologice digitalizate, capacități de reciclare și investiții în infrastructură locală.

Finanțare pentru programele care produc efecte rapide

Ministerul Finanțelor prezintă decizia ca pe o direcționare a resurselor către programe cu rezultate vizibile pentru populație și economie. Într-un context bugetar dificil, autoritățile spun că au ales să păstreze finanțarea pentru proiectele care funcționează și să susțină investițiile deja începute.

„Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menținem şi susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populație”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor.

Suplimentarea bugetului AFM arată că Programul Rabla 2026 rămâne o prioritate pentru Guvern, mai ales într-un an în care autoritățile încearcă să combine sprijinul pentru populație cu investițiile de mediu și cu menținerea activității în sectoare economice importante.