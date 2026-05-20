Iulia Petcu
20 mai 2026, 20:50
ONU avertizează asupra unei posibile crize alimentare globale. Cum poate afecta Strâmtoarea Ormuz prețurile alimentelor
Sursă foto: Le Monde
Cuprins
  1. De ce se teme FAO de o explozie a prețurilor alimentare
  2. Ce regiuni riscă cele mai mari probleme
  3. Cum încearcă Arabia Saudită să evite blocajul din Ormuz

Tensiunile din Orientul Mijlociu provoacă deja efecte în economia globală, iar Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a ONU avertizează că situația s-ar putea agrava rapid. FAO susține că o eventuală blocare a Strâmtorii Ormuz poate împinge lumea spre o nouă criză alimentară în următoarele luni.

De ce se teme FAO de o explozie a prețurilor alimentare

Experții organizației avertizează că efectele unei crize logistice majore nu se vor opri la energie, ci vor lovi agricultura și lanțurile alimentare globale. Potrivit FAO, deciziile luate acum de guverne și de fermieri privind îngrășămintele, importurile și finanțarea culturilor vor conta decisiv până la finalul lui 2026, scrie Politico.

„Trebuie să începeți să vă gândiți serios la cum să măriți capacitatea de absorbție a țărilor și reziliența lor la acest șoc, astfel încât să minimizăm impactul potențial”, a declarat economistul-șef al FAO, Maximo Torero.

Datele publicate de organizație arată că indicele global al prețurilor alimentare a crescut pentru a treia lună consecutivă în aprilie, pe fondul costurilor energetice ridicate și al tensiunilor regionale. Specialiștii estimează că efectele complete vor apărea în mai multe etape, de la combustibili și îngrășăminte până la recolte, mărfuri agricole și inflație alimentară.

Ce regiuni riscă cele mai mari probleme

Cele mai vulnerabile state sunt cele din Asia, Africa și America Latină, unde populația întâmpină deja dificultăți în achiziționarea produselor alimentare de bază. Multe dintre aceste țări depind de importurile de îngrășăminte cu azot venite din Orientul Mijlociu, iar eventualele blocaje comerciale pot afecta direct producția agricolă.

FAO cere guvernelor să identifice rapid rute alternative pentru transporturile comerciale ți să evite restricțiile la exporturile de alimente sau îngrășăminte. Organizația insistă și asupra protejării fluxurilor umanitare de produse alimentare, pentru a preveni agravarea crizelor sociale deja afectate de sărăcie.

Între timp, Comisia Europeană a prezentat un plan pe termen lung pentru reducerea dependenței de îngrășămintele importate, însă documentul nu include măsuri urgente pentru actuala situație regională.

Cum încearcă Arabia Saudită să evite blocajul din Ormuz

În paralel cu avertismentele economice, tensiunile militare dintre Statele Unite și Iran continuă să crească, iar amenințările reciproce ridică temeri privind securitatea transporturilor maritime. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat că „o revenire la război va aduce mult mai multe surprize”, relatează Libertatea.

În acest context, Arabia Saudită încearcă să mențină fluxurile comerciale printr-un amplu sistem de transport terestru care traversează deșertul. Compania minieră Ma’aden, controlată de statul saudit, a mobilizat mii de camioane și operatori feroviari pentru transportul îngrășămintelor fără utilizarea rutei maritime prin Ormuz.

Analiștii descriu operațiunea drept un „miracol logistic”, considerând că această soluție temporară poate reduce o parte dintre blocajele comerciale care amenință economia globală.

