România cere eliberarea membrilor Global Sumud Flotilla. Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat protestatarilor

România cere eliberarea membrilor Global Sumud Flotilla. Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat protestatarilor

Răzvan Adrian
20 mai 2026, 21:58
Oana Țoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Reacție dură din partea Ministerului de Externe
  2. Apel pentru eliberare și asistență consulară
  3. Bucureștiul cere responsabilitate

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, critică dur modul în care protestatarii din Global Sumud Flotilla ar fi fost tratați de ministrul israelian Itamar Ben-Gvir. Oficiala română susține că umilirea publică și tratamentul abuziv aplicat echipajelor, printre care se află și cetățeni europeni, contravin demnității umane.

Reacție dură din partea Ministerului de Externe

Oana Țoiu a transmis, într-un mesaj publicat pe X, că manifestarea de ostilitate îndreptată împotriva protestatarilor din Global Sumud Flotilla este inacceptabilă. Ministrul interimar de Externe a criticat în special atitudinea ministrului israelian Itamar Ben-Gvir, acuzat că ar fi expus public participanții la acțiune într-un mod umilitor.

„Expunerea publică a ostilității și umilirii pe care ministrul Ben-Gvir a îndreptat-o împotriva protestatarilor care participau la Global Sumud Flotilla este inacceptabilă”, a declarat Oana Țoiu pe X, potrivit Agerpres.

Oficiala română a subliniat că printre persoanele vizate se află și cetățeni europeni, iar tratamentul aplicat acestora ridică probleme legate de respectarea standardelor internaționale.

Apel pentru eliberare și asistență consulară

România cere eliberarea imediată și în siguranță a membrilor flotilei. Oana Țoiu a transmis că aceștia trebuie să beneficieze de dreptul la asistență consulară și de condiții care să respecte demnitatea umană.

Global Sumud Flotilla ajunge astfel în centrul unei reacții diplomatice prin care Bucureștiul solicită respectarea drepturilor persoanelor implicate. Cazul Global Sumud Flotilla este tratat de ministrul român ca o situație care trebuie gestionată responsabil, mai ales în contextul prezenței unor cetățeni europeni.

„Cerem eliberarea imediată și în siguranță a membrilor flotilei, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile, cu respectarea dreptului lor la asistență consulară adecvată și la demnitate umană de bază”, a transmis Oana Țoiu pe X.

Bucureștiul cere responsabilitate

Ministrul interimar de Externe a mai afirmat că episodul trebuie tratat cu maximă responsabilitate și a cerut ca astfel de situații să nu se repete.

„Sperăm că acest incident va fi tratat cu cea mai mare responsabilitate și că acest tip de umilire nu se va repeta”, a precizat Oana Țoiu.

Programul Rabla primește bani în plus în 2026. Ministerul Finanțelor majorează bugetul AFM cu 100 de milioane de lei
Ultima oră
22:04 - Un post de radio britanic a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. Cum s-a produs eroarea care a provocat panică
21:58 - Bolojan explică de ce proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești e păgubos pentru noi și bate obrazul americanilor: „Mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. E vorba de banii României” (VIDEO)
21:31 - Bolojan: Dacă Guvernul n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ce au generat PSD și AUR, practic România ar pierde o ocazie importantă de a închide PNRR-ul (VIDEO)
21:29 - Mona Lisa va avea un spațiu dedicat la Luvru. Ce modificări pregătesc arhitecții pentru opera de artă
21:28 - Trump joacă la rece dosarul Iranului. Conflictul începe să apese pe prețuri și pe sondaje
21:14 - Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
20:57 - Programul Rabla primește bani în plus în 2026. Ministerul Finanțelor majorează bugetul AFM cu 100 de milioane de lei
20:56 - Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
20:50 - ONU avertizează asupra unei posibile crize alimentare globale. Cum poate afecta Strâmtoarea Ormuz prețurile alimentelor
20:37 - Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)