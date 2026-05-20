Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, critică dur modul în care protestatarii din Global Sumud Flotilla ar fi fost tratați de ministrul israelian Itamar Ben-Gvir. Oficiala română susține că umilirea publică și tratamentul abuziv aplicat echipajelor, printre care se află și cetățeni europeni, contravin demnității umane.

Reacție dură din partea Ministerului de Externe

Oana Țoiu a transmis, într-un mesaj publicat pe X, că manifestarea de ostilitate îndreptată împotriva protestatarilor din Global Sumud Flotilla este inacceptabilă. Ministrul interimar de Externe a criticat în special atitudinea ministrului Itamar Ben-Gvir, acuzat că ar fi expus public participanții la acțiune într-un mod umilitor.

„Expunerea publică a ostilității și umilirii pe care ministrul Ben-Gvir a îndreptat-o împotriva protestatarilor care participau la Global Sumud Flotilla este inacceptabilă”, a declarat Oana Țoiu pe X, potrivit .

The public showcase of hostility and humiliation that Minister Ben Gvir directed at protestors participating in the Global Sumud Flotilla is unacceptable. The willingly abusive treatment that flotilla crews and protestors, among them many European citizens, were subject to goes… — Toiu Oana (@oana_toiu)

Oficiala română a subliniat că printre persoanele vizate se află și cetățeni europeni, iar tratamentul aplicat acestora ridică probleme legate de respectarea standardelor internaționale.

Apel pentru eliberare și asistență consulară

România cere eliberarea imediată și în siguranță a membrilor flotilei. Oana Țoiu a transmis că aceștia trebuie să beneficieze de dreptul la asistență consulară și de condiții care să respecte demnitatea umană.

Global Sumud Flotilla ajunge astfel în centrul unei reacții diplomatice prin care Bucureștiul solicită respectarea persoanelor implicate. Cazul Global Sumud Flotilla este tratat de ministrul român ca o situație care trebuie gestionată responsabil, mai ales în contextul prezenței unor cetățeni europeni.

„Cerem eliberarea imediată și în siguranță a membrilor flotilei, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile, cu respectarea dreptului lor la asistență consulară adecvată și la demnitate umană de bază”, a transmis Oana Țoiu pe X.

Bucureștiul cere responsabilitate

Ministrul interimar de Externe a mai afirmat că episodul trebuie tratat cu maximă responsabilitate și a cerut ca astfel de situații să nu se repete.

„Sperăm că acest incident va fi tratat cu cea mai mare responsabilitate și că acest tip de umilire nu se va repeta”, a precizat Oana Țoiu.