Un post de radio britanic a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. Cum s-a produs eroarea care a provocat panică

Iulia Petcu
20 mai 2026, 22:04
Sursa Foto: Hepta/ Hugo Burnand/PA Media/dpa
Cuprins
  1. Cum a ajuns postul de radio să anunțe moartea regelui
  2. Cum au reacționat ascultătorii după anunțul fals
  3. Unde se afla regele Charles în momentul incidentului

Un post de radio din Marea Britanie a provocat confuzie și panică după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Incidentul s-a petrecut marți după-amiază și a întrerupt complet programul obișnuit al postului Radio Caroline.

Cum a ajuns postul de radio să anunțe moartea regelui

Radio Caroline, care emite în sudul Angliei și în regiunea Midlands, a transmis accidental procedura specială pregătită pentru decesul unui monarh britanic. După anunț, postul a difuzat imnul „God Save the King”, iar emisia s-a întrerupt pentru aproximativ 15 minute.

Mai mulți ascultători au povestit online că programul obișnuit s-a oprit brusc, iar prezentatorii au anunțat suspendarea transmisiei înainte ca radioul să intre în tăcere totală. Ulterior, realizatorii au revenit în direct și și-au cerut scuze pentru confuzia creată.

Managerul postului, Peter Moore, a explicat pe Facebook că eroarea a apărut în urma unei probleme tehnice la studioul principal. „Din cauza unei erori de calculator la studioul nostru principal, procedura pentru moartea unui monarh, pe care toate posturile britanice o au pregătită fără să sperăm că va fi necesară, a fost activată accidental marți după-amiază, anunțând în mod greșit că Majestatea Sa Regele a murit”, a transmis acesta, potrivit The Independent.

Cum au reacționat ascultătorii după anunțul fals

Incidentul a stârnit atât panică, cât și reacții ironice din partea publicului care urmărea emisia în momentul respectiv. Un ascultător a povestit că a anunțat imediat familia și vecinii înainte să realizeze că informația era falsă.

„A fost un șoc, dar după ce i-am spus soției și vecinilor mi-am dat seama că era o greșeală, iar apoi am început să râdem”, a comentat acesta.

Alt britanic a relatat că asculta radioul în garaj când a auzit anunțul și a fugit imediat în casă strigând: „A murit! Charlie chiar a murit!”. Soția lui ar fi rămas însă surprinsă și i-a răspuns: „Dar ieri era la expoziția de flori”.

Postul de radio și-a prezentat oficial scuzele atât față de rege, cât și față de ascultătorii afectați de incident. „Ne cerem scuze Majestății Sale Regele și ascultătorilor noștri pentru orice suferință provocată”, a mai transmis Peter Moore.

Unde se afla regele Charles în momentul incidentului

În momentul difuzării anunțului fals, regele Charles și regina Camilla se aflau într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Cuplul regal participa la evenimente organizate în Belfast, inclusiv la manifestări dedicate festivalului irlandez Fleadh Cheoil na hÉireann.

Vizita are loc în condiții de securitate sporite, pe fondul creșterii activităților grupărilor republicane radicale în ultimele luni.

