Florin Călinescu s-a lăsat de femei: „Am descoperit ceva foarte intim, trăiesc cu o țeavă de eșapament” (VIDEO)

Florin Călinescu a criticat viziunile neomarxiste asupra vieții și a subliniat că lumea „nu va arăta așa cât timp eu trăiesc”. „M-am dus direct la capătul celor 27 de orientări sexuale și am descoperit ceva foarte intim, trăiesc cu o țeavă de eșapament”, a spus ironic omul de televiziune, printre altele, joi seară, pe B1 TV, la „Sub semnul întrebării” cu Robert Turcescu.

Florin Călinescu condamnă neomarxismul: „Am descoperit ceva foarte intim, trăiesc cu o țeavă de eșapament”

El i-a criticat pe oficialii care nu jură cu mâna pe Biblie la învestitură. Florin Călinescu nu a numit vreun partid, însă situația a fost întâlnită mai degrabă la USR în finalul anului 2020.

„Vechiul Testament, pentru orice neomarxist și orice progresist, îl recomand, dar ei am auzit că nu jură cu mâna pe Biblie. Pe cartea de telefon, pe ce pun ei? Dacă tu vrei să fii ministru în țara asta și nu pui mâna pe Biblie, ai o problemă cu mine, cu istoria ta, cu părinții tăi…”, a spus celebrul realizator.

Florin Călinescu spune că lumea „nu va arăta așa cât timp eu trăiesc”.

„Noi cumpărăm cancer, dacă neormaxiștii stabilesc asta, eu te anunț că și găina de la magazin, și ardeiul gras sunt cancer. Bă, din 25 de kile de legume de la mine din curte am făcut 23 de kile de zacuscă. Din 30 de kile de roșii, am făcut 29 de kile de suc de roșii, cu puțină sare. Le-am fiert, e adevărat, până m-au găsit dracii. Dacă tu ai dreptul, neomarxist, la părerea ta, am și eu dreptul la părerea mea și la apărarea mea”, a declarat Călinescu.

„Singura concesie pe care o fac în zilele astea este în domeniul erotic. Eu m-am dus direct la capătul celor 27 de orientări sexuale și am descoperit ceva foarte intim, trăiesc cu o țeavă de eșapament”, a continuat el ironic.

Întrebat dacă nu cumva a trecut pe electric, Florin Călinescu a adăugat: „Ba da, dar m-a ciupit puțin. M-am întors la o mașină germană, îi dau drumul puțin, o benzină bună, se încălzește țeava, iarna e o plăcere…”.