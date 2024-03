Florin Salam, plasat sub control judiciar 60 de zile. Manelistul a fost eliberat din arest și poate părăsi țara

Manelistul Florin Salam , după ce ar fi primit bani pentru a presta servicii muzicale la mai multe evenimente, dar nu și-a onorat promisiunile. Prejudiciul ar fi de circa 18.000 de euro.

Joi seara, Florin Salam a fost eliberat din arest, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Manelistul nu a primit și interdicția de a părăsi țara, pe motiv că ar avea concerte.

Ce a spus Florin Salam la ieșirea din arest

Manelistul a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile joi, 14 martie. Când a ieșit din arest, Florin Salam a mărturisit că are încredere în justiție și crede că acuzațiile aduse până acum sunt doar înscenări.

„Am încredere în justiţie, sunt înscenări. Dreptatea va ieși la iveală. Eu am reînceput să cânt şi pentru unii din branșa noastră este o piedică. De aceea îmi înscenează fel şi fel. Sunt un om care ajută lumea. Dacă am avut probleme de sănătate şi nu am mai putut să cânt asta nu înseamnă că sunt răuvoitor. Vreau ca justiția să-şi facă datoria. Cu legea nu te pui. Eu îl am pe Dumnezeu”, scrie .

Ce spune unul dintre denunțătorii manelistului

a spus că între el și manelist nu există un contract, pentru că însuși cântărețul nu a vrut să semneze un contract. Cristinel Ionuț Stoican susține că i-a dat manelistului 10.000 de euro, la el acasă, unde a fost prezentă și soția lui Florin Salam, Roxana. Ulterior, cântărețul l-a asigurat pe Ionuț că totul va fi în regulă și că va fi prezent pe 13 august 2023, la nunta fiului său.

„După care, înainte de nuntă cu aproximativ 3-4 zile, o săptămână, a făcut un anunţ pe Facebook că el nu se va prezenta la niciun eveniment, din cauza unor motive de sănătate.şi că îi pare rău că nu poate să vină la evenimentele la care trebuia să vină.

Nu este adevărat. M-am dus la el acasă. Am găsit-o pe soţia lui Florin Salam, pe Roxana, care m-a asigurat că o să-mi returneze banii, suma de 10.000 de euro, maxim într-o lună de zile. După o lună, m-am dus iar la Florin Salam acasă şi nu mi-a mai răspuns la telefon, nu a vrut să mai ia legătura cu mine”, a mai spus Cristinel Ionuț Stoican, pentru sursa citată anterior.