Focșani: Asistentă medicală, pe punctul de a fi concediată pentru limbaj suburban la adresa unei mămici venite la Urgență cu fetița sa de 11 luni

Conducerea Spitalului Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani a propus desfacerea contractului de muncă în cazul unei asistente medicale de la Secția Pediatrie, acuzată că ar fi înjurat o mămică venită la Urgențe cu fetița ei de 11 luni. Urmează ca propunerea fie votată în Consiliul de Administrație al unității medicale și în Consiliul de Etică.

Asistentă medicală, pe punctul de a fi concediată

Asistenta nu e la prima abatere, pe numele ei fiind făcute mai multe plângeri de-a lungul timpului. Iar în octombrie 2021 a fost sancționată cu tăierea a 10% din salariu, timp de câteva luni, pentru că a refuzat să administreze un tratament.

„Am discutat această situație de neacceptat cu directorul medical al spitalului. Am stat de vorbă și cu familia care a venit cu fetița bolnavă la spital, în acea dimineață. De asemenea, am discutat și cu alte cadre medicale din instituție. Nu putem tolera astfel de comportamente față de pacienți și aparținători. Am aflat că au mai fost reclamații la adresa acestei asistente medicale, iar astfel de situații nu trebuie să se mai întâmple. De aceea, propunerea noastră este de desfacere a contractului de muncă”, a declarat Cristi Bălosu, membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani, citat de

Acuzațiile aduse asistentei medicale

Reacția conducerii spitalului vine după ce, recent, o femeie s-a plâns pe internet că asistenta s-a comportat urât cu ei când au fost cu fetița bolnavă la spital.

„Ajung la urgențe cu fetița mea de 11 luni, la ora 5:20, având febră 39,3. Ciocănesc discret la ușă … nimic… Ciocănesc a doua oară, în continuare nimic. Împreună cu soțul meu, hotărâm să intrăm. Dintr-o dată, se deschide o altă ușă, de unde iese o “doamnă” abia trezită din somn și evident deranjată de prezența noastră. Se uită la noi, închide ușa și spune următoarele, citez: “Să-mi bag p***, îi găsește dracii numai la ora asta să vină. Ferească Dumnezeu”. Inițial am crezut că nu aud bine, astfel i-am răspuns nedumerită: “Poftim?!”, ea răspunzându-mi: “Ce poftim? Vă găsiți doar la ora asta să veniți.” (Menționez că toate astea țipând). Vă spun sincer că am rămas șocată, nu-mi venea să cred că se întâmplă cu adevărat. Bineînțeles, nu o să spun că noi am tăcut din gură și să înghit nesimțirea acestei femei, am reacționat, la care ea a început să țipe că va suna la poliție, încă nu ne-am lămurit pentru ce anume”, a povestit femeia.

Ea a mai scris că paznicii de acolo doar stăteau și se uitau și păreau că au mai văzut acest

„Prin urmare, am amenințat-o pe dânsa că o voi filma dacă nu încetează să urle și a hotărât să închidă geamul și să tragă draperia. Îmi pare foarte rău, pentru că știu că nu suntem singurii care trec prin așa ceva și sunt nevoiți să accepte asemenea comportamente din partea celor care nu merită nici măcar titlul pe care îl au. Prin urmare, am plecat acasă, cu un copil de 11 luni, cu temperatura de 39,3. Mulțumim Spitalului Județean”, a mai susținut mămica.