Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA într-un dosar deschis după o sesizare formulată, în 2022, de Nicușor Dan, atunci primar general al Bucureștiului. Dumitrașcu, acum arhitect-șef la Primăria Sectorului 3, este acuzat de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

Ce acuzații i se aduc lui Ștefan Călin Dumitrașcu

Ștefan Călin Dumitrașcu a fost pus sub acuzare de DNA pentru aprobarea unui PUZ în anul 2019, care permitea ridicarea unui imobil de birouri pe un spaţiu verde în cartierul Primăverii, scrie

Potrivit DNA, fostul arhitect șef al Capitalei a încălcat legislația în materie de urbanism prin semnarea avizului pentru PUZ strada Primăverii nr. 1, dar și prin semnarea raportului de specialitate privind aprobarea PUZ Primăverii.

Procurorilor spun că Dumitrașcu a produs vătămarea intereselor legitime ale Primăriei Generale, creând proprietarilor terenului, pe de o parte, un folos necuvenit nefinanciar, constând în aprobarea PUZ str. Primăverii nr. 1 şi posibilitatea edificării unui imobil pe acest teren, prin trecerea terenului din spaţiu verde în spaţiu construibil, şi, pe de altă parte, un folos necuvenit financiar, constituit din suma achitată de către cumpărătorul SC Hagag Primăverii SRL, respectiv 8.000.000 euro plus TVA conform contractului din 22.05.2022, proprietarului terenului de la momentul aprobării PUZ, respectiv SC Practic SA.

Sesizarea de la DNA mai spunea că „s-a creat un folos necuvenit proprietarilor de cel puţin 3 milioane de euro, întrucât terenul în suprafaţă de 1.326 de mp a devenit construibil din (practic) neconstruibil, iar valoarea de piaţă a terenurilor construibile în zona menţionată este de cel puţin 2.500 euro/mp”.

Terenul din strada Primăverii nr.1 a fost achiziționat de dezvoltatorul imobiliar cu capital israelian Hagag Development Europe, controlat de afaceristul Yitzhak Hagag. El l-a cumpărat de la compania Practic SA, controlată de Radu Dimofte, unul dintre cei mai mari proprietari de spații comerciale stradale din țară. Prețul vânzării a fost de 8 milioane de euro, respectiv de circa 5.874 euro/mp, a explicat în trecut

Ce îi reproșase Nicușor Dan lui Ștefan Călin Dumitrașcu

Ştefan Călin Dumitraşcu a demisionat din funcţia de arhitect-şef al Capitalei în octombrie 2020, după ce Nicuşor Dan a fost ales primar general.

„Voi înceta eu detaşarea, pentru că nu pot lucra cu un astfel de om. Este sub demnitatea mea să discut cu el probleme urbanistice”, spunea Ştefan Călin Dumitraşcu, la vremea respectivă.

Într-o postare pe Facebook de la începutul lunii noiembrie 2022, Nicușor Dan, pe atunci primar general al Capitalei, anunța că a sesizat DNA, Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectul pentru nelegalitatea flagrantă a PUZ Primăverii 1, „care prevede construirea pe un teren prevăzut ca spațiu verde în PUZ Zone Construite Protejate”.

„⚠️Am sesizat DNA, Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectul pentru nelegalitatea flagrantă a PUZ Primăverii 1 care prevede construirea pe un teren prevăzut ca spațiu verde în PUZ Zone Construite Protejate.

⚠️Din hârtii s-a făcut un cadou beneficiarului PUZ-ului de cel puțin 3 milioane euro.

⚠️Întrebare retorică. Ce credeți că va face Inspectoratul de Stat în Construcții?

▶️Va constata nelegalitatea PUZ-ului și va solicita Prefectului să îl atace în instanță? (din păcate primarul nu are voie să atace hotărârile Consiliului)

▶️Sau mă va amenda cu 5000 lei pentru că nu emit certificatul de urbanism pentru construire?”, a transmis Dan, pe Facebook, la vremea respectivă.