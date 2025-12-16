Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut. Șpagă de aproape 1,5 milioane de lei. Cine mai e implicat în dosar

Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, a fost reținut de procurorii DNA, după ce a fost audiat aproape 4 ore. Cuc este acuzat că ar fi complice la dare de mită.

Răzvan Cuc merge în arest

Potrivit unor surse judiciare, Răzvan Cuc ar fi intermediat o mită de aproape 1,5 milioane de lei pentru directorul Registrului Auto Român, Mihai Alecu. Fostul ministru ar fi facilitat discuțiile dintre directorul RAR și omul de afaceri Cătălin Bușe.

Atât fostul ministru al Transporturilor, cât și afaceristul au fost reținuți de procurorii DNA pentru 24 de ore. Ambii vor fi prezentați magistraților cu cerere de arestare preventivă.

Ce acuzații ar fi în dosar

Surse judiciare menționează că procurorii ar fi vizat trei întâlniri între și Mihai Alecu, care ar fi avut loc între septembrie și noiembrie 2025. În cadrul acestor întâlniri, Cuc l-ar fi asigurat pe directorul RAR că ar urma să primească 6% din valoarea unui contract încheiat între RAR și firma omului de afaceri Cătălin Bușe.

Potrivit surselor, citate de Antena3, Bușe, administrator al societății Euro Quip International SRL, dorea să obțină prelungirea unui contract cu Registrul Auto Român. Acordul cadru, reînnoit la 21 noiembrie 2025, viza prestarea serviciilor de întreținere și serviceul liniilor mecanizate ale RAR.

În schimbul mitei, directorul RAR ar fi trebuit să se asigure că firma lui Bușe este cea care beneficiază de prelungirea de contract. De asemenea, directorul ar fi trebuit să desemneze preferențial membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul RAR și să facă presiuni pentru semnarea într-un timp cât mai scurt a acordului, potrivit surselor citate.

Reacția Registrului Auto Român

Registrul Auto Român (RAR) anunţă că va oferi informaţiile şi documentele necesare dacă organele de anchetă vor solicita informaţii în cadrul cercetării penale în care este vizat fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, însă, deocamdată, instituţia nu a fost înştiinţată că ar fi vizată.

„Referitor la informaţiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupţie de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înştiinţată că instituţia sau angajaţii săi ar fi vizaţi.

Ca şi în alte situaţii similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informaţii, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze şi să ofere informaţiile şi documentele necesare.

Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanţii RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informaţiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanţe de judecată”, a transmis instituția.

Cine este Răzvan Cuc

Răzvan Cuc, în vârstă de 42 de ani, este fost parlamentar PSD. A deținut mandate de senator (2020 – 2024) și deputat (2016 – 2020) în Parlamentul României.

Între 4 ianuarie 2017 și 17 octombrie 2017 a fost ministru PSD al Transporturilor și Infrastructurii în guvernele conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. În perioada 22 februarie 2019 – 4 noiembrie 2019 a ocupat, de asemenea, funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii.