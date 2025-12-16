Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, e vizat într-un dosar DNA de dare de mită și complicitate la dare de mită. Anchetatorii fac percheziții, marți dimineață.

Răzvan Cuc, vizat într-un dosar DNA

Procurorii DNA au făcut percheziții la Răzvan Cuc și la un afacerist. Pe numele celor doi au fost emise mandate de aducere, pentru a fi audiați la sediul DNA.

Potrivit unor surse, în dosar ar fi vorba despre o mită de circa 6% din valoarea unui contract estimat la 23 de milioane de lei, adică aproximativ 1,4 milioane de lei.

Ce acuzații ar fi în dosarul penal

Potrivit surselor, afaceristul ar fi promis mita în valoare de 6% din totalul unui acord-cadru încheiat între Registrul Auto Român (RAR) și firma sa. Acordul a fost înnoit pe 21 noiembrie 2025.

Mita ar fi fost promisă lui Mihai Alecu, director general al RAR, iar fostul ministru ar fi intermediat discuțiile dintre afacerist și Alecu.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în Guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă.