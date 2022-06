Gabriel Fătu nu va mai activa la Centrul Dalles: „Am fost duminică, mi-am luat lucrurile de acolo, iar luni a venit doamna Szabo la program”. Nicușor Dan a luat o decizie

Gabriel Fătu a fost demis de la conducerea Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”. Actorul va face loc pentru a-i face loc Gabrielei Szabo.

Demiterea Gabrielei Szabo din fruntea clubului CSM București, la cererea Primarului General al Capitalei a însemnat victimizarea lui Gabriel Fătu, cel care a coordonat până ieri Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, scrie

Actor schimbat pe o sportivă

Problema Gabrielei a fost soluționată de Nicușor Dan, care de la conducerea Clubului Sportiv Municipal București, sub pretextul managementul defectuos și a trecut-o la un centru cultural.

Propunerea a fost acceptată de Gabriela Szabo. Nicușor Dan a anunțat vineri că o va schimba de la șefia CSM București.

„Am luat decizia de a schimba conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucureşti. Directorul general al CSM, Gabriela Szabo, va fi detaşată la conducerea Centrului Dalles, iar în locul ei va fi numit interimar unul dintre directorii adjuncţi”, a anunțat Nicușor Dan, pe contul lui de Facebook.

Informația a fost confirmată de actorul Gabriel Fătu. El a menționat că a părăsit duminică biroul de director.

„Nici eu nu știu multe detalii. A venit informația vineri după-amiază. Eu, oricum, aveam 2 zile de recuperat, luni și marți, pentru că am spectacol cu spectacolul „Gaițele” la Suceava și Piatra Neamț.

N-am ce să comentez, eu nu am fost numit politic, am intrat prin concurs și apoi, am fost detașat. Nu știu ce planuri are domnul primar general cu Dalles-ul. Deocamdată n-am reacționat în nici un fel. Am fost duminică, mi-am luat lucrurile de acolo, iar luni a venit doamna Szabo la program. Nu ne-am întâlnit să facem o predare-primire”, a declarat Gabriel Fătu.

„Nu s-au mai făcut angajări și am mers din detașare în detașare”

Actorul a menționat că ultimii ani din cei 6 a fost detașat de UNATC.

„Pe mine nu m-a numit nici doamna Firea, nici domnul Nicușor Dan. Eu, în mandatul 2012-2016, am fost consilier general la capitală, printr-o întâmplare, cu partidul lui Dan Diaconescu. Văzusem această instituție, Dalles, care era într-o mizerie totală și înainte să mi se termine mandatul de consilier general, am dat concurs de manager și l-am luat. Mai aveam o lună de mandat, dar m-am suspendat și am venit manager la Dalles.

Când am văzut cum ploua în sală și ce bălării erau în curte, am zis că n-am ce să fac și mă dus acasă. Dar am zis să încerc marea cu degetul, eram atunci 3 salariați și cu mine 4.

La acea vreme nu exista subvenție. După vreo 2 ani de stat pe la uși la doamna primar și la consilieri generali, au înțeles că trebuie salvată instituția și am primit o subvenție, la finalul lui 2018. Și în câteva luni am făcut o sală nouă ultramodernă, ultrautilată, cu sunet, lumini, cortină, aer condiționat, tot.

E adevărat că după ce s-a terminat mandatul și s-a schimbat și primarul general, am crezut că se face altă echipă. Domnul Nicușor Dan mi-a spus că mergem mai departe, mi-a semnat o detașare de la Universitatea de Teatru, unde mai eram eu angajat. Urma, apoi, să mi se scoată postul la concurs.

A venit pandemia, nu s-au mai făcut angajări și am mers din detașare în detașare. Acum 2 luni mi s-a semnat o nouă detașare, pentru o jumătate de an. Vineri, am primit și la noi și la UNATC că detașarea mea s-a încheiat și că de luni începe doamna Szabo ca manager la Dalles. Tot cu detașare, de la clubul sportiv”, a mai dezvăluit Gabriel Fătu.

„Dacă trebuie să plec, plec”

Nu se cunoaște dacă Nicușor Dar ar fi fost nemulțumit de activitatea lui. Mai mult, în 2019, înainte de venirea pandemiei, a reușit să genereze venituri proprii de 900.000 de lei, față de 700.000 de lei, cât preconizase. De asemenea, în mandatul lui Gabriel Fătu a fost semnat un contract de închiriere pe 10 ani cu Academia Română. Actorul menționează că va rămâne deschis pentru orice activitate.

„Dacă domnul primar vrea să mai lucrăm aici sau la alte instituții, eu sunt dispus, că mai am multe de făcut. Dacă nu, eu am o profesie și un talent, și pe astea nu mi le poate lua nimeni.

Dacă trebuie să plec, plec, dar știu că în urma mea rămâne o pată de culoare și o să vedem ce se va întâmpla de mâine”, a încheiat Gabriel Fătu.

„Mulțumesc, dar nu este momentul potrivit”

Gabriela Szaboa nu a comentat situația, doar a menționat scurt: „Mulțumesc, dar nu este momentul potrivit”. Alte detalii au fost publicate pe pagina sa de Instagram.

„Am observat în spațiul public, respectiv pe rețeaua de socializare FB, anunțul domnului Primar Nicușor Dan în ce privește schimbarea conducerii CSM, inclusiv prin ‘detașarea’ mea.

Fără a exista o bază documentară, decizia apare ca motivată de aspecte aflate personal de domnul Primar ‘din interior’ (al clubului). Aceiași angajați pe ale căror spuse este întemeiată decizia anunțată au pierdut în instanță dosare inițiate ca urmare a defăimării mele sau a activității mele”

Activitatea de la CSM București va fi verificată în urma unor semnale primite din interior, a menționat primarul.

Declarații de avere

Gabriela Szabo a câștigat, la CSM București, 124.870 de lei (salariu + alte venituri). De cealaltă parte, Gabriel Fătu a primit un salariu de 126.611 lei din activitatea de director la Centrul Dalles.

Conform declarației de avere din 2021, din roluri interpretate și 18.000 euro din regii ale unor evenimente și diverse prezentări.

De asemenea, el a activat la departamentul de marketing al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografie I.L. Caragiale. De aici a încasat 50.168 lei și a mai primit 3.000 de euro odată cu premiul de cel mai bun actor, obținut la Cairo.