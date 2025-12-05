Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal, joi seară, în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din Galați. Agresorul, care are 70 de ani, a fost reținut.

Galați: Un bărbat a fost înjunghiat mortal

Incidentul tragic a avut loc în jurul orei 21:00, în fața unui bloc din cartierul Micro 40, undeva în spatele mall-ului.

Bătrânul l-ar fi înjunghiat în abdomen pe bărbatul de 42 de ani, scrie presa locală. Martorii au sunat la numărul de urgență 112.

Medicii ajunși la fața locului au încercat zeci de minute să resusciteze victima, care era într-o baltă de sânge. Bărbatul a fost stabilizat pe loc, dar a murit în drum spre spital.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru omor calificat.

Criminaliștii au făcut cercetări la fața locului, iar bătrânul a fost audiat, apoi reținut pentru 24 de ore.