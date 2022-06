Geamandurile în formă de cruce sunt în continuare pe litoral. Ce spunea Raed Arafat despre criticile cu care s-a confruntat

În ciuda valului de nemulțumiri pe care le-au provocat în rândul salvamarilor și turiștilor, geamandurile în formă de cruce sunt în continuare în apa Mării Negre, potrivit .

Ce spunea Raed Arafat (DSU) despre geamandurile în formă de cruce

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, că prin acest demers „s-a încercat ceva care să sporească acțiunile de prevenire a înecurilor pe durata sezonului de vară”.

„Am comis-o din nou! Am incercat sa facem ceva care sa sporeasca actiunile de prevenire a inecurilor pe durata sezonului de vara. Un proiect gandit acum doi ani de specialisti, si finantat din fonduri non-guvernamentale, care are ca scop semnalarea, intr-un mod foarte vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe inecuri in ultimii ani”, scria șeful DSU, în 13 iunie pe Facebook.

„Ca sa fie vizibil si sa atraga atentia, nu putea fi o mica minge plutitoare , fiind necesara o vizibilitate mai mare cand te apropii de zona de pericol. Ideea unei cruci de culoare rosie poate fi interpretata in mai multe feluri, insa ea semnaleaza pericolul de la distanta, iar cand te apropii de ea si mai mult, poti citi si textul de avertizare, atragandu-ti atentia ca deja esti foarte aproape de pericol”, mai declara Raed Arafat.

El a vorbit și despre criticile cu care s-a confruntat.

„Poate din lipsa de subiecte in spatiul public, si prin grija unor personaje care indiferent ce am face, tot prost e, s-a umplut facebook si media de comentarii, inclusiv a unor «asa zisi responsabili» in domeniul salvarii din mare, pentru care interesul principal este de a «nu deranja si a se inscrie in trendul criticilor» in loc de a fi interesati de salvarea de vieti si de implementarea unor metode inovative cu probabilitatea ca prin noile metode cateva vieti sa fie salavate”, adăuga oficialul.