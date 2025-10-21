Ghicitoarea Mariana este căutată de ani buni după ce a înșelat mai multe persoane cu așa-zise „ ” și „blesteme ale morții”. În timp ce femeia este de negăsit, trei inculpați, din familia ei, se vor prezenta în instanță, la Viena, la data de 1 decembrie.

Cine este ghicitoarea Mariana

Ghicitoarea Mariana a încercat să facă bani înșelând oameni. Ea a pretins că deține puteri supranaturale și oculte, conform .

Anul trecut, ea a reușit să păcălească o femeie de 56 de ani. Așa cum își zicea înainte, „Amela”, i-a spus victimei că este blestemată și urmează să aibă un deces în familie, dacă nu va plăti o sumă de bani considerabilă: 730.000 de euro.

În total, femeia a cerut de trei ori bani cash de la victimă pentru „ritualuri de curățare”, iar predarea banilor a avut loc în Viena și Baden.

După ce și-a atins scopul, „Amela” a fugit, iar de atunci nu a mai fost găsită de autorități.

Alți trei inculpați

Din acest tip de înșelătorie, fac parte și alte trei persoane. Toți acești inculpați reprezintă familia ghicitoarei Mariana: fiul Marianei M. (29 de ani), fostul ei soț (47 de ani) și nora femeii, Dona D. (29 de ani).

În total, familia ar fi obținut cel puțin 1,8 milioane de euro prin aceste așa-zise „ritualuri”.

Pe 1 decembrie, cei trei inculpați vor trebui să se confrunte față în față cu victimele lor. Ei vor fi reprezentați în instanță de avocații de top Nikolaus Rast, Michael Babic și Philipp Wolm.

Ce se știe despre „Șamana Anna”

Nora ghicitoarei Mariana, numită „șamana Anna”, a înșelat cel puțin zece pensionari, cu boli psihice, pe același principiu: a mințit oamenii că simte o „aură perturbată” sau un „blestem” care ar putea afecta și persoane apropiate lor.

Ea a convins o singură femeie să-i dea, în mai multe întâlniri, un total de 514.900 de euro. Victima i-a dat aproximativ 210.000 de euro în numerar, o valiză plină cu bijuterii în valoare de peste 100.000 de euro și aur în valoare de 200.000 de euro.

Ulterior, s-a aflat că „șamana Anna” continua să încaseze ajutor social minim, deși ea, împreună cu familia, trăiau într-o vilă de lux din Viena, cumpărată de fiul Marianei.

Ea lua neîntrerupt ajutor social din 11 mai 2021. Ultimul ajutor a fost în valoare de 1.945 de euro pe lună.

Vila din Viena

În vila din Viena, au fost descoperite 25 de kilograme de aur, bijuterii și pietre prețioase, precum și șase milioane de euro în numerar, în diverse valute, ascunse într-un seif secret.

Alte bunuri au fost găsite chiar și în piscina betonată. Mai mult, într-un garaj din Wiener Neudorf se aflau 14 mașini de epocă scumpe, piesa de rezistență fiind un Mercedes aurit.