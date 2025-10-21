B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ghicitoarea Mariana, încă de negăsit, după ce a înșelat mai multe persoane cu „blesteme ale morții” și „ritualuri” inventate. Ce se întâmplă cu complicii ei de la 1 decembrie

Ghicitoarea Mariana, încă de negăsit, după ce a înșelat mai multe persoane cu „blesteme ale morții” și „ritualuri” inventate. Ce se întâmplă cu complicii ei de la 1 decembrie

Selen Osmanoglu
21 oct. 2025, 11:58
Ghicitoarea Mariana, încă de negăsit, după ce a înșelat mai multe persoane cu „blesteme ale morții” și „ritualuri” inventate. Ce se întâmplă cu complicii ei de la 1 decembrie
Sursa foto: Pixabay / @vitaliy-m
Cuprins
  1. Cine este ghicitoarea Mariana
  2. Alți trei inculpați
  3. Ce se știe despre „Șamana Anna”
  4. Vila din Viena

Ghicitoarea Mariana este căutată de ani buni după ce a înșelat mai multe persoane cu așa-zise „ritualuri” și „blesteme ale morții”. În timp ce femeia este de negăsit, trei inculpați, din familia ei, se vor prezenta în instanță, la Viena, la data de 1 decembrie.

Cine este ghicitoarea Mariana

Ghicitoarea Mariana a încercat să facă bani înșelând oameni. Ea a pretins că deține puteri supranaturale și oculte, conform Heute.

Anul trecut, ea a reușit să păcălească o femeie de 56 de ani. Așa cum își zicea înainte, „Amela”, i-a spus victimei că este blestemată și urmează să aibă un deces în familie, dacă nu va plăti o sumă de bani considerabilă: 730.000 de euro.

În total, femeia a cerut de trei ori bani cash de la victimă pentru „ritualuri de curățare”, iar predarea banilor a avut loc în Viena și Baden.

După ce și-a atins scopul, „Amela” a fugit, iar de atunci nu a mai fost găsită de autorități.

Alți trei inculpați

Din acest tip de înșelătorie, fac parte și alte trei persoane. Toți acești inculpați reprezintă familia ghicitoarei Mariana: fiul Marianei M. (29 de ani), fostul ei soț (47 de ani) și nora femeii, Dona D. (29 de ani).

În total, familia ar fi obținut cel puțin 1,8 milioane de euro prin aceste așa-zise „ritualuri”.

Pe 1 decembrie, cei trei inculpați vor trebui să se confrunte față în față cu victimele lor. Ei vor fi reprezentați în instanță de avocații de top Nikolaus Rast, Michael Babic și Philipp Wolm.

Ce se știe despre „Șamana Anna”

Nora ghicitoarei Mariana, numită „șamana Anna”, a înșelat cel puțin zece pensionari, cu boli psihice, pe același principiu: a mințit oamenii că simte o „aură perturbată” sau un „blestem” care ar putea afecta și persoane apropiate lor.

Ea a convins o singură femeie să-i dea, în mai multe întâlniri, un total de 514.900 de euro. Victima i-a dat aproximativ 210.000 de euro în numerar, o valiză plină cu bijuterii în valoare de peste 100.000 de euro și aur în valoare de 200.000 de euro.

Ulterior, s-a aflat că „șamana Anna” continua să încaseze ajutor social minim, deși ea, împreună cu familia, trăiau într-o vilă de lux din Viena, cumpărată de fiul Marianei.

Ea lua neîntrerupt ajutor social din 11 mai 2021. Ultimul ajutor a fost în valoare de 1.945 de euro pe lună.

Vila din Viena

În vila din Viena, au fost descoperite 25 de kilograme de aur, bijuterii și pietre prețioase, precum și șase milioane de euro în numerar, în diverse valute, ascunse într-un seif secret.

Alte bunuri au fost găsite chiar și în piscina betonată. Mai mult, într-un garaj din Wiener Neudorf se aflau 14 mașini de epocă scumpe, piesa de rezistență fiind un Mercedes aurit.

Tags:
Citește și...
România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere
Eveniment
România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere
Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia
Eveniment
Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia
Ce caracteristici trebuie să aibă un casino online de top?
Eveniment
Ce caracteristici trebuie să aibă un casino online de top?
Un bărbat susține că a muncit la o terasă cunoscută din Iași, însă nu a mai fost plătit: „Acolo este militărie”. Admnistratorul nu îi mai răspunde la telefon
Eveniment
Un bărbat susține că a muncit la o terasă cunoscută din Iași, însă nu a mai fost plătit: „Acolo este militărie”. Admnistratorul nu îi mai răspunde la telefon
Noile cărți de identitate electronice provoacă blocaje în instituții. Lipsa cititoarelor împiedică folosirea documentelor de către mii de români
Eveniment
Noile cărți de identitate electronice provoacă blocaje în instituții. Lipsa cititoarelor împiedică folosirea documentelor de către mii de români
Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
Eveniment
Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
Eveniment
Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
Eveniment
Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
Eveniment
Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
Eveniment
Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
Ultima oră
13:07 - România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere
13:06 - Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia
12:54 - Ce caracteristici trebuie să aibă un casino online de top?
12:47 - Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
12:40 - TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
12:39 - 21 octombrie, ziua în care românii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș
12:38 - Un bărbat susține că a muncit la o terasă cunoscută din Iași, însă nu a mai fost plătit: „Acolo este militărie”. Admnistratorul nu îi mai răspunde la telefon
12:32 - Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
12:31 - Călin Georgescu s-a prezentat astăzi în fața instanței: „Nu mor caii când vor câinii” / „Ați pierdut lupta cu istoria”
12:23 - Cum împarte Rusia bani cu Ucraina. Teoria șocantă a lui Dan Diaconescu