Cupa României la fotbal, ediția 2025 – 2026 a fost câștigată de echipa Universitatea Craiova în finala disputată pe Stadionul Municipal din Sibiu. Partida s-a încheiat cu scor nul, 0-0 după timpul regulamentar de joc. Oltenii s-au impus cu 6-5 după penalty.

Cupa României s-a decis la loviturile de departajare

și Universitatea Craiova s-au duelat pentru trofeu după ce au eliminat în semifinale pe FC Argeș, respectiv Dinamo. Cele două echipe se luptă și pentru titlul de campioană. Iar duminică, se întâlnesc într-un meci care poate decide cine cucerește Superliga

Cupa României a fost câștigată de Universitare Craiova. Meciul s-a încheiat cu scorul 0-0 după trecerea celor 90 de minute regulamentare de joc. Astfel că s-a ajuns la loviturile de departajare.

Pentru craioveni au marcat, de la 11 metri, Al Hamlawi, Carlos Mora, Samuel Teles, Romanchuk, Anzor, Alexandru Crețu. Pentru Șepcile Roșii, golurile au fost înscrise de Ovidiu Bic, Jovo Lukic, Chipciu, Mendy, Atanas Trică. A ratat Iulian Cristea.

Se poate spune că diferenţa a fost făcută de portarul oltenilor, Laurenţiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare. În rest cele două echipe nu au reuşit să se departajare, având ocazii de gol în cele 120 de minute, dar nu foarte mari.

Traseul celor două finaliste în actualul sezon

Cele două finaliste au confirmat în actualul sezon din Cupa României că sunt printre cele mai bune echipe de din campionat. Pe de-o parte, Șepcile roșii au trecut de fazele eliminatorii, iar în semifinale, au obținut o victorie dramatică în fața FC Argeș. Meciul s-a jucat în deplasare, iar Universitatea Cluj s-a impus cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar scorul a fost 1-1.

a confirmat și în Cupa României faptul că este o echipă puternică. În sferturile de finală, oltenii au eliminat CFR Cluj (3-1). Au ajuns în finală după un meci intens împotriva lui Dinamo București. Partida s-a decis, la fel ca și precedenta semifinală, tot la loviturile de departajare (4-1). Scorul la finalul timpului regulamentar a fost 1-1.

În aceste condiții, finala se anunța deosebit de spectauloasă, atât pe teren cât și în tribune. Ambele formații se bucură de numeroși suporteri pătimași, care trăiesc fiecare meci la intensitate maximă. Finala a fost descrisă drept o sărbătoare a fotbalului românesc și o confruntare între tradiție și dorința de afirmare, între experiență și entuziasm.

Trebuie spus că Universitatea Cluj a câștigat Cupa o singură dată, în 1965, dar a mai disputat cinci finale, în 1934, 1942, 1949, 2015 și 2023. Oltenii au obținut șapte trofee, în 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 și 2021. De asemene, au mai pierdut două finale, în 1975 și 1985.

Caseta tehnică a finalei de Cupa României

Cupa României ediția 2025 – 2026 s-a încheiat cu finala jucată pe Stadionul Municipal din Sibiu. În tribune au fost prezenți 11.736 de spectatori se află pe stadion, mare parte fiind suporteri ai U Cluj. Scorul final a fost 0-0 după cele 90 de minute de joc plus prelungiri. Echipa câștigătoare s-a decis la loviturile de departajare. Trofeul ajunge la Universitatea Craiova.

Echipele de start au fost:

Universitatea Cluj: 30. Edvinas Gertmonas – 24. Dino Mikanovic, 4. Andrei Coubiş, 6. Iulian Cristea, 27. Alexandru Chipciu (căpitan) – 7. Mouhamadou Drammeh, 94. Ovidiu Bic, 10. Dan Nistor – 19. Issouf Macalou, 17. Jovo Lukic, 88. Omar El Sawy. Rezerve: 1. Ştefan Lefter – 8. Dorin Codrea, 9. Atanas Trică, 23. Elio Capradossi, 28. Miguel Silva, 29. Oucasse Mendy, 33. Jug Stanojev, 93. Virgiliu Postolachi, 98. Gabriel Simion. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu – 3. Oleksandr Romanciuk, 24. Nikola Stevanovic, 6. Vladimir Screciu – 17. Carlos Mora, 8. Tudor Băluţă, 20. Alexandru Cicâldău, 11. Nicuşor Bancu (căpitan) – 29. Luca Băsceanu, 12. Monday Etim, 10. Ştefan Baiaram. Rezerve: 32. Joao Goncalves – 2. Florin Ştefan, 4. Alexandru Creţu, 5. Anzor Mekvabişvili, 9. Assad Al Hamlawi, 18. Mihnea Rădulescu, 19. Vasile Mogoş, 23. Samuel Teles, 30. David Matei. Antrenor: Filipe Coelho.

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); Arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); Al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica); Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); Arbitru asistent video: Cristina Trandafir (Bucureşti); Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Octavian Goga (Braşov) – .