Adrian Teampău
13 mai 2026, 20:55
Sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Percheziții la doi magistrați din Constanța
  2. Comunicarea Parchetului General

Percheziții efectuate de procurorii Parchetului General la doi magistrați din Constanța, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Este vorba despre un dosar penal care vizează acuzații de trafic de influență și corupție.

Percheziții la doi magistrați din Constanța

Parchetul General a efectuat miercuri 13 mai, percheziţii într-un dosar de trafic de influenţă şi infracţiuni de corupţie. Ancheta vizează şi doi procurori, respectiv Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, au declarat surse judiciare citate de G4media. Gigi Valentin Ștefan este șeful Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță este procuror în cadrul aceleași instituții.

Autoritățile judiciare au descins la mai multe locații, între care sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. De asemenea, ar fi fost descinderi și la locuințele celor doi procurori vizați, conform sursei citate mai sus.

Numele lui Teodor Niţă şi al lui Gigi Ştefan au apărut la un moment dat în dosarul fostului şef al CNAS, Cristian Duţă. Judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu, care l-au condamnat pe Duţă, au dezvăluit în motivarea sentinţei că cei doi procurori au încercat să-l ajute pe fostul şef al CNAS să scape de anchetă.

Lucian Duță a primit în 2022 o sentință definitivă de 6 ani cu executare pentru luare de mită, de 6,3 milioane de euro, conform DNA, pentru implementarea cardului de sănătate. În motivarea condamnării se arată că Duță și-a schimbat domiciliul în Constanța și, imediat, a depus un denunț împotriva martorilor cheie din dosar, Radu Enache și Irina Socol. Scopul a fost de a-i discredita pentru a scăpa de probe esențiale din dosar.

Comunicarea Parchetului General

Parchetul General a confirmat că au fost efectuate aceste percheziții, într-un comunicat de presă, în care se face referire la faptele de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026. În document nu sunt pomenite, însă, numele celor doi magistrați.

„În cursul zilei de astăzi, 13 mai 2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală au coordonat punerea în executare a 13 mandate de percheziţie domiciliară. Percheziţiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor instituţii publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit comunicatului, cercetările vizează mai multe persoane, care nu sutn nominalizate, față de care există suspiciuni că ar fi fost implicate în activități infracționale.

„În cadrul acestor activităţi sunt vizate mai multe persoane, faţă de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracţională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte şi participaţia fiecăreia dintre acestea„, a mai transmis Parchetul General.

