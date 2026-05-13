Adrian Teampău
13 mai 2026, 22:28
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Traian Băsescu despre criza guvernamentală?
  2. Ce scop au urmărit PSD și PNL la alegeri
  3. Refacerea coaliției pentru continuarea guvernării

Traian Băsescu s-a ținut deoparte, în toată această perioadă, evitând să se poziționeze de partea unuia sau a altuia dintre cei implicați în actuala criză politică. Fostul președinte a indicat cauzele care au dus aici și a dat și o posibilă soluție care pune pe primul loc interesul public. 

Ce spune Traian Băsescu despre criza guvernamentală?

Fostul președinte crede că responsabili pentru actuala criză guvernamentală sunt atât PSD, cât și PNL. Traian Băsescu crede că s-a ajuns în această situație, în contextul actualei fărâmițări din Parlament din cauza modului defectuos în care au fost organizate alegerile în 2024.

„Originea situaţiei politice pe care o avem este în furtul alegerilor din 2024. Atunci s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca românii să nu înţeleagă ce votează. Ce să înţeleagă românul când merge la vot, dacă el are de votat primarul, consilierul, lista de europarlamentari – care e lista comună PSD, PNL? (…) Confuzie totală”, a explicat fostul președinte.

Potrivit spuselor sale, organizarea alegerilor prezidențiale în aceeași perioadă cu cele parlamentare au sporit confuzia în rândul alegătorilor. Iar bomboana de pe colivă a fost anularea scrutinului prezidențial. Toate acestea au făcut ca alegătorii români să nu înțeleagă nimic.

„Vin şi prezidenţialele. Şi fac turul unul la prezidenţiale, fac în săptămâna următoare alegere legislative şi vin cu turul 2 la prezidenţiale. Ce a înţeles românul? Ce a votat el în astea 3 săptămani ? (…) Pe urmă pui capacul la toate şi anulezi turul 1 de la prezidenţiale”, a declarat Băsescu, la TVR Info.

Ce scop au urmărit PSD și PNL la alegeri

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că prin felul în care au organizat alegerile, PNL și PSD nu au dorit altceva decât să manipuleze și să controleze votul alegătorilor. El descrie felul în care cele două partide de organizarea procesului electoral în 2024 drept ticălos.

„N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează. Şi-au mers pe ideea, vor vota cum îi prostim prin televiziuni, prin TikTok, prin… asta au vrut să obţină”, a spus fostul șef al statului.

Iar consecința acestor aranjamente de atunci este actuala criză politică, cu un parlament fărămițat împărțit între suveraniști și forțele pro-europene.

Refacerea coaliției pentru continuarea guvernării

Fostul președinte nu vede altă soluție pentru rezolvarea actualei crize guvernamentale în afara refacerii coaliției de guvernare. Traian Băsescu spune că alegerile anticipate nu pot fi obținute, în actualul context, dat fiind prevederile constituționale. Acest scenariu, al anticipatelor, este vehiculat de tabăra pro-Bolojan. Având în vedere că nu se poate ajunge la anticipate, Băsescu este de părere că trebuie avută în vedere o soluție politică.

„Îţi trebuie o soluţie, iar altă soluție nu este. Degeaba se joacă ei. Există o singură soluţie: reluarea funcţionării coaliţiei”, a precizat fostul președinte, confirmând ceea ce a spus și Nicușor Dan.

În opinia sa, vie sau moartă, coaliția care și-a asumat guvernarea până acum, PSD-PNL-UDMR-minorități, trebuie refăcută și pusă în funcțiune. El spune că dincolo de orgoliile politice ale lui Ilie Bolojan, ale PNL și USR, țara trebuie guvernată. Iar cele mai stringente probleme sunt contractele SAFE și accesarea fondurilor PNRR.

„Dacă e moartă, trebuie reînviată. Şi, sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde, până în august, care  trebuie încasate din PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem şanse să pierdem banii”, a subliniat fostul preşedinte.

