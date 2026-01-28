B1 Inregistrari!
Piața imobiliară din România și-a pierdut atractivitatea. Românii cumpără apartamente în Dubai

Adrian Teampău
28 ian. 2026, 14:43
Piața imobiliară din România și-a pierdut atractivitatea. Românii cumpără apartamente în Dubai
Ciel Dubai Marina Sursa foto: cieldubai.com
Cuprins
  1. Piața imobiliară arabă mai atractivă
  2. Soluții pentru cei care nu dețin capitalul necesar

Piața imobiliară din România și-a pierdut atractivitatea, mai ales ca urmare a majorării taxelor și impozitelor. Tot mai mulți români interesați de investiții în locuințe își îndreaptă atenția către statele arabe.

Piața imobiliară arabă mai atractivă

Deși numeroase studii și analize acreditează ideea că piața imobiliară din România rămâne atractivă, realitatea pare diferit. Politica de austeritate, creșterea TVA pentru tranzacțiile imobiliare, majorarea taxelor și impozitelor locale, îi determină pe români interesați de investiții în case și apartamente să se reorienteze.

Iar una dintre cele mai atractive zone este cea din Emiratele Arabe Unite, în special Dubai. Cel puțin asta susțin reprezentanții unei agenții imobiliare, în baza datelor pe care le prezintă. Potrivit acestora, tot mai mulți români cu venituri medii și profesii obişnuite, fac achiziții imobiliare în zona arabă. Este vorba despre persoane care, până de curând nu se regăseau în profilul clasic al investitorului român, caracterizat prin venituri substanțiale.

Potrivit unui comunicat de presă, vânzările de proprietăţi către cetăţeni români au crescut cu aproximativ 40% în 2025. Raportarea se face la anul anterior, 2024. Una dintre cauze este legată de accesul facil la finanțarea ipotecară. De asemenea, investițiile imobiliare în această zonă sunt atractive din perspectiva profiturilor pe care le aduc chiriile și a cadrului legal favorabil investitorilor străini.

„Toate băncile din Emiratele Arabe Unite acceptă clienţi români pentru credite ipotecare, atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile standard de eligibilitate: venituri dovedite (salariu, dividende), extras de cont bancar, venit lunar, de regulă, peste 1.800 de euro, economii minime de aproximativ 10.000 de euro, iar avansul minim necesar pentru accesarea directă a unei ipoteci este, în practică, de 35-40%”, se arată în comunicatul de presă.

Soluții pentru cei care nu dețin capitalul necesar

Potrivit sursei citate, achizițiile pe piața imobiliară din Dubai sau Abu Dhabi pot fi făcute și de cei care nu dispun de un capital inițial. Aceștia au la dispoziție o serie de soluții cum ar fi plata unui depozit de 20%, la momentul lansării proiectului, cu continuarea plăţilor pe durata construcţiei până la 40-50%. Ulterior, suma rămasă de plată poate face obiectul unei refinanțări printr-un credit ipotecar.

Dobânzile la creditele ipotecare în Emiratele Arabe Unite pot fi în jur de 3,99% – 4% pentru cele cu dobândă fixă, pentru o perioadă între 2 şi 5 ani, sau  de 5,2% pentru credite cu dovândă variabilă, se arată în comunicat.

În ceea ce priveşte randamentul, profitul generat în urma achiziţionării unui imobil cu banii jos poate  ajunge la un randament de 8-10% în zonele ultracentrale din Dubai (Downtown, Creek Harbour). Randamentul este mai mic, de 4-6%, în alte zone, în funcţie de clădire, locaţie şi strategia de închiriere.

În acest context al pieţei din EAU se conturează un nou profil de investitor român. Este vorba despre persoane cu venituri medii, care caută stabilitate, profituri mai mari şi un sistem bancar predictibil. Piaţa imobiliară din Emiratele Arabe Unite devine o alternativă viabilă şi profitabilă pentru cei care  vor să îşi diversifice investiţiile dincolo de graniţe.

