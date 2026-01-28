O anchetă amplă privind obținerea ilegală de fonduri publice a scos la iveală un mecanism complex, desfășurat în mai multe județe ale țării. Polițiștii și procurorii au intervenit simultan, iar prejudiciul estimat depășește două milioane de lei.

Ce au vizat perchezițiile

Miercuri, anchetatorii au efectuat 17 percheziții domiciliare în Neamț, Bistrița-Năsăud, Cluj, Buzău și Mureș, într-un dosar de criminalitate economică.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț.

„La data de 27 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Neamţ, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, au pus în executare 17 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Buzău şi Mureş şi 24 de mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi obţinere ilegală de fonduri”, a transmis .

Cum ar fi funcționat mecanismul de obținere ilegală a banilor

Potrivit , faptele cercetate s-ar fi desfășurat pe parcursul a trei ani, între 2022 și 2025, implicând un număr mare de persoane. În acest interval, 29 de persoane fizice și 20 de persoane juridice ar fi pus la punct un sistem prin care ar fi accesat ilegal fonduri publice.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 2.291.000 de lei, suma fiind calculată pe baza documentelor și operațiunilor identificate până în prezent, relatează stiripesurse.ro.

Ce au descoperit anchetatorii în urma descinderilor

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe înscrisuri și obiecte considerate relevante pentru probarea faptelor investigate de procurori. „În urma percheziţiilor efectuate au fost descoperite şi ridicate mai multe înscrisuri şi obiecte cu valoare probatorie”, a mai precizat IGPR.

Totodată, „Faţă de un bărbat, de 50 de ani şi o femeie de 52 de ani, ambii din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore”, au transmis anchetatorii.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al mai multor inspectorate județene de poliție. La acțiune au participat structuri din Bistrița-Năsăud, Cluj, Teleorman, Buzău și Mureș, pentru punerea în aplicare a mandatelor emise.