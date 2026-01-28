Schimbare istorică la BNR. Banca Națională a României a anunțat că, începând cu data de 1 februarie, Mugur Tolici va fi numit noul director al Direcției Emisiune, Tezaur și Caserie. Această poziție îl va face casier central al BNR, iar semnătura sa va fi inclusă pe bancnotele pe care banca le va emite de acum înainte.

Schimbare istorică la BNR. De când apar pe bancnote semnăturile guvernatorului și casierului central

Din 1999, bancnotele românești au două semnături, pe cea a guvernatorului și pe cea a casierului central. Singura excepție a fost între anii 1999 și 2000, când, pe durata mandatului lui Mugur Isărescu ca premier, semnătura casierului a fost înlocuită de cea a guvernatorului interimar Emil Iota Ghizari. Din acel moment, semnăturile care au apărut pe bancnote sunt cele ale lui Mugur Isărescu și Ionel Nițu.

De ce a intervenit schimbarea

Înlocuirea lui Ionel Nițu, casierul central din 1999, a fost determinată de pensionarea acestuia. Astfel, Mugur Tolici va prelua această responsabilitate importantă în cadrul BNR.

Ce experiență are Mugur Tolici în BNR

Tolici, în vârstă de 56 de ani, lucrează în BNR din 1994 și are o vastă experiență în diferite poziții de conducere. A fost director al Direcției de politică monetară până în 1999, apoi consilier al viceguvernatorului Cristian Popa între 2000 și 2004, iar ulterior director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu până în 2008.

După aceea, a fost director adjunct al Direcției Emisiune, Tezaur și Caserie aproape doi ani. În perioada 2018-2019, a reprezentat România la Fondul Monetar Internațional. Are studii în domeniul economiei, fiind absolvent și doctor în domeniu la Academia de Studii Economice și are cursuri urmate la Georgetown University din SUA, potrivit .

Schimbare istorică la BNR. Care este importanța poziției de casier central

Direcția Emisiune, Tezaur și Caserie este esențială pentru funcționarea BNR, fiind responsabilă de producerea și distribuirea bancnotelor și monedelor. Semnătura casierului central, alături de cea a guvernatorului, certifică autenticitatea bancnotelor emise în România.