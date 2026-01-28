B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Schimbare istorică la BNR. Se schimbă bancnotele. Semnătura lui va apărea de acum încolo alături de cea a lui Mugur Isărescu

Schimbare istorică la BNR. Se schimbă bancnotele. Semnătura lui va apărea de acum încolo alături de cea a lui Mugur Isărescu

Ana Maria
28 ian. 2026, 14:30
Schimbare istorică la BNR. Se schimbă bancnotele. Semnătura lui va apărea de acum încolo alături de cea a lui Mugur Isărescu
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Schimbare istorică la BNR. De când apar pe bancnote semnăturile guvernatorului și casierului central
  2. De ce a intervenit schimbarea
  3. Ce experiență are Mugur Tolici în BNR
  4. Schimbare istorică la BNR. Care este importanța poziției de casier central

Schimbare istorică la BNR. Banca Națională a României a anunțat că, începând cu data de 1 februarie, Mugur Tolici va fi numit noul director al Direcției Emisiune, Tezaur și Caserie. Această poziție îl va face casier central al BNR, iar semnătura sa va fi inclusă pe bancnotele pe care banca le va emite de acum înainte.

Schimbare istorică la BNR. De când apar pe bancnote semnăturile guvernatorului și casierului central

Din 1999, bancnotele românești au două semnături, pe cea a guvernatorului Mugur Isărescu și pe cea a casierului central. Singura excepție a fost între anii 1999 și 2000, când, pe durata mandatului lui Mugur Isărescu ca premier, semnătura casierului a fost înlocuită de cea a guvernatorului interimar Emil Iota Ghizari. Din acel moment, semnăturile care au apărut pe bancnote sunt cele ale lui Mugur Isărescu și Ionel Nițu.

De ce a intervenit schimbarea

Înlocuirea lui Ionel Nițu, casierul central din 1999, a fost determinată de pensionarea acestuia. Astfel, Mugur Tolici va prelua această responsabilitate importantă în cadrul BNR.

Ce experiență are Mugur Tolici în BNR

Tolici, în vârstă de 56 de ani, lucrează în BNR din 1994 și are o vastă experiență în diferite poziții de conducere. A fost director al Direcției de politică monetară până în 1999, apoi consilier al viceguvernatorului Cristian Popa între 2000 și 2004, iar ulterior director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu până în 2008.

După aceea, a fost director adjunct al Direcției Emisiune, Tezaur și Caserie aproape doi ani. În perioada 2018-2019, a reprezentat România la Fondul Monetar Internațional. Are studii în domeniul economiei, fiind absolvent și doctor în domeniu la Academia de Studii Economice și are cursuri urmate la Georgetown University din SUA, potrivit Profit.ro.

Schimbare istorică la BNR. Care este importanța poziției de casier central

Direcția Emisiune, Tezaur și Caserie este esențială pentru funcționarea BNR, fiind responsabilă de producerea și distribuirea bancnotelor și monedelor. Semnătura casierului central, alături de cea a guvernatorului, certifică autenticitatea bancnotelor emise în România.

Tags:
Citește și...
Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor
Economic
Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor
Piața imobiliară din România și-a pierdut atractivitatea. Românii cumpără apartamente în Dubai
Economic
Piața imobiliară din România și-a pierdut atractivitatea. Românii cumpără apartamente în Dubai
Ce ar trebui să învețe Bolojan în Germania. Majorarea salariului minim stimulează consumul și ajută economia
Economic
Ce ar trebui să învețe Bolojan în Germania. Majorarea salariului minim stimulează consumul și ajută economia
Lucrător îmbogățit dintr-o eroare. Salariul uriaș pe care l-a primit de la firma angajatoare. Cum s-a încheiat cazul
Economic
Lucrător îmbogățit dintr-o eroare. Salariul uriaș pe care l-a primit de la firma angajatoare. Cum s-a încheiat cazul
Banii din Pilonul II de pensii ar putea fi investiți în firme românești. Radu Burnete: „E o idee care se discută de foarte multă vreme”
Economic
Banii din Pilonul II de pensii ar putea fi investiți în firme românești. Radu Burnete: „E o idee care se discută de foarte multă vreme”
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită
Economic
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită
Plățile sociale au crescut în 2025 și au ajuns la aproape 38 de miliarde de lei. Cum s-a extins sprijinul pentru milioane de români
Economic
Plățile sociale au crescut în 2025 și au ajuns la aproape 38 de miliarde de lei. Cum s-a extins sprijinul pentru milioane de români
România se uită cu invidie spre Bulgaria. Cât va dura până vom adopta moneda euro. Costul uriaș al stabilității politice
Economic
România se uită cu invidie spre Bulgaria. Cât va dura până vom adopta moneda euro. Costul uriaș al stabilității politice
Experiențe unice în Turcia: Vacanța care îți va schimba perspectiva asupra călătoriilor
Economic
Experiențe unice în Turcia: Vacanța care îți va schimba perspectiva asupra călătoriilor
Boilerele: soluții pentru apă caldă menajeră, de la simplu la eficient
Economic
Boilerele: soluții pentru apă caldă menajeră, de la simplu la eficient
Ultima oră
15:34 - Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
15:27 - Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor
15:21 - Austria urmează exemplele Australiei și al Franței. Rețelele sociale, interzise pentru minorii sub 14 ani
15:03 - Un minor român, acuzat de terorism. Ce ar fi făcut împreună cu alți trei tineri din Ungaria
14:57 - Obiceiul matinal care îți poate salva sănătatea pe termen lung. Iată ce spune un cardiolog
14:43 - Piața imobiliară din România și-a pierdut atractivitatea. Românii cumpără apartamente în Dubai
14:38 - Percheziții în cinci județe într-un dosar de fraudă cu fonduri publice de două milioane de lei. Ce mecanism ar fi folosit suspecții (VIDEO)
14:20 - Leguma care poate fi sprijin natural împotriva bacteriei Helicobacter pylori. Iată despre ce este vorba
14:09 - Surse: Ce s-ar fi găsit în microbuzul implicat în accidentul devastator din Timiș, cu suporteri ai PAOK Salonic. Noi detalii ies la iveală
14:02 - Djokovic, în semifinale la Australian Open. Cum s-a calificat sârbul aproape fără să joace. E primul caz în istoria tenisului masculin (VIDEO)