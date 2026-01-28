B1 Inregistrari!
Un minor român, acuzat de terorism. Ce ar fi făcut împreună cu alți trei tineri din Ungaria

Ana Maria
28 ian. 2026, 15:03
Intervenția polițiștilor SAS Sursa foto: Poliția română
Un adolescent de 17 ani din județul Bihor se află în atenția autorităților, fiind suspectat de terorism după ce, împreună cu alți trei tineri maghiari, ar fi sunat la poliție și ar fi amenințat că vor arunca în aer școli și blocuri din Ungaria. Operațiunea comună a polițiilor din România și Ungaria a dus la descinderi simultane în patru locații, pentru a-i identifica pe cei implicați, conform sursei maghiare Hirado.hu.

Ce metode au folosit tinerii pentru a amenința și intimida

Potrivit comunicatului oficial, aceștia au folosit două practici ilegale: „swatting”, apeluri false la poliție care anunță crime sau atentate inexistente, și „doxing”, publicarea datelor personale ale unor persoane pentru a le intimida. Ancheta a pornit la mijlocul lunii iulie 2025, după ce mai multe secții de poliție au primit apeluri cu amenințări grave, inclusiv despre atacuri la școli, biserici sau blocuri de locuințe.

Un român, suspectat de terorism. Care a fost motivul din spatele acestor amenințări false

Investigațiile au scos la iveală că totul a început în urma unor conflicte online între tinerii implicați, care comunicau pe platforma Discord. După ce s-au certat, aceștia ar fi obținut datele personale și numerele de telefon ale adversarilor lor, pe care le-au folosit pentru a face sesizări mincinoase la poliție, intensificând astfel conflictul.

Cum au reacționat autoritățile din România și Ungaria

În urma anchetei, structurile de poliție din cele două țări au colaborat îndeaproape, coordonând o acțiune comună a poliției ungare (KR NNI), a unității antiteroriste TEK și a poliției din Nagykanizsa, cu sprijinul autorităților românești. Pe 20 ianuarie, au fost efectuate percheziții simultane în patru locații, trei în Ungaria și una în Bihor, unde adolescentul român a fost ridicat de anchetatori împreună cu specialiști în criminalitate cibernetică.

Un român, suspectat de terorism. Cine sunt ceilalți suspecți

Pe lângă adolescentul din Bihor, alți trei tineri sunt cercetați, un băiat de 16 ani din Kisvárda, un tânăr de 18 ani din Nyíregyháza și un alt tânăr de 20 de ani din Budapesta. Băiatul din Kisvárda a fost audiat și cercetat în stare de libertate pentru amenințare cu acte de violență, însă a negat acuzațiile. De asemenea, și adolescentul român este anchetat în libertate pentru fapte grave, inclusiv terorism și folosirea ilegală a datelor personale. Dosarele vor fi reunite și continuă să fie instrumentate de Biroul Național de Investigații din Ungaria, cu sprijin românesc.

Ce pași urmează în anchetă

Perchezițiile au condus la confiscarea telefoanelor, calculatoarelor și altor suporturi de stocare, care sunt analizate pentru a stabili exact rolul fiecărui suspect în rețea. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor detaliilor, iar autoritățile vor lua măsuri în conformitate cu gravitatea faptelor.

