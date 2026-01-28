Cum îți începi dimineața poate avea un impact major asupra metabolismului, nivelului de energie și sănătății pe termen lung. Un explică un obicei simplu, care, aplicat zilnic, aduce beneficii reale fără diete extreme sau antrenamente epuizante.

De ce primele ore ale zilei sunt decisive

Dr. Sanjay Bhojraj, cardiolog cu peste 20 de ani de experiență, spune că primele ore ale dimineții influențează glicemia, hormonii de stres și modul în care organismul gestionează inflamația.

„Mulți pacienți nu realizează că rutina de dimineață poate afecta întreaga zi, chiar dacă mănâncă sănătos și fac sport”, explică specialistul, conform Click.

Primele momente după trezire sunt esențiale pentru reglarea ritmului biologic și pregătirea organismului pentru activitățile zilnice.

Obiceiul matinal care aduce rezultate



Potrivit cardiologului, un mic ritual de dimineață, aplicat constant, poate face diferența. Acesta include:

hidratare imediată cu apă

câteva minute de respirație profundă

întinderi ușoare sau exerciții de mobilitate

Acest obicei simplu ajută organismul să:

își mențină energia pe tot parcursul zilei

reducă inflamația

regleze depozitarea grăsimilor

îmbunătățească recuperarea musculară și metabolică

Ce spun pacienții care îl aplică

După câteva săptămâni, cei care au urmat această rutină au observat:

creșterea nivelului de energie și vitalitate

recuperare mai rapidă după efort fizic

reducerea grăsimii corporale

stabilizarea glicemiei și a hormonilor de stres

stare generală de bine și concentrare mai bună

De ce consecvența contează mai mult decât intensitatea

Ritualul nu necesită schimbări majore în alimentație sau antrenamente.

„Consecvența este cheia. Nu contează cât de mult faci, ci să aplici aceste obiceiuri în fiecare dimineață”, explică Dr. Bhojraj.

Reducerea stresului imediat după trezire și respectarea ritmului natural al corpului pot avea efecte pe termen lung asupra sănătății și longevității.

Cum să începi ziua corect

Înainte de cafea sau mic dejun, acordă câteva minute pentru hidratare, respirație și mișcare ușoară.

Acest simplu obicei poate crește vitalitatea, poate susține sănătatea metabolică și poate contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă.