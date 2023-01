Gigi Becali, trimis în judecată pentru fraudă la vot. Dosarul a fost deschis la Judecătoria Buftea

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot, într-un dosar deschis pe 3 ianuarie la Judecătoria Buftea, potrivit .

Gigi Becali a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot

Finanțatorul vicecampioanei din prima ligă de fotbal a fost trimis în judecată deoarece ar fi votat la așa-numitul „Referendum pentru familie” din octombrie 2018, deși nu ar fi avut dreptul să o facă.

În mai 2013, patronul lui FCSB a fost condamnat la trei luni de închisoare, în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării, iar ulterior a mai primit un spor de șase luni, după alte două condamnări, în dosarul „Valiza” și în cel al sechestrării celor ce i-au furat mașina. Becali a fost eliberat condiționat din închisoare în aprilie 2015, amintește .

Totuși, după condamnarea din mai 2013, el mai primise o condamnare complementară prin care i s-a interzis dreptul de a alege și de a fi ales pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei.

Dacă va fi găsit vinovat, Gigi Becali riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu o amendă și interzicerea unor drepturi.

Pe 6 octombrie 2018, când s-a prezentat la secția de votare nr. 84 din Voluntari, Gigi Becali spunea că „dreptul de a vota la referendum nu i-l poate lua nimeni, niciun judecător”.

La vremea respectivă, omul de afaceri a fost întrebat ce l-a determinat să încalce sentința.

„Păi știu, pentru că am inteligență! Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, declara Becali pentru România TV, în 2018.