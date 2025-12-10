B1 Inregistrari!
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune" (FOTO)

Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 18:19
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina. Sursa foto: Spitalul Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari / Facebook
Cuprins
  1. Un medic a murit în timp ce era la serviciu
  2. Mesajul spitalului, după moartea medicului

Un medic din județul Gorj a murit la vârsta de 48 de ani, în salonul spitalului, chiar când consulta un pacient. Reprezentanții unității medicale au transmis un mesaj emoționant.

Un medic a murit în timp ce era la serviciu

Tragedia a avut loc miercuri, la Spitalul Orășenesc „Sf. Ștefan” din Rovinari. Ovidiu Bogdan Cîrstina era medic chirurg specialist și avea 48 de ani.

„Domnul doctor era în timpul programului de lucru, consulta un pacient. I s-a făcut rău și a căzut din picioare. A făcut stop cardiorespirator. Era medic chirurg specialist și era cunoscut cu antecedente cardiace”, a declarat, pentru Agerpres, managerul spitalului din Rovinari, Cosmin Vavură.

Miruna Prejbeanu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, a transmis că agenții nu au deschis dosar penal, dat fiind că medicul era cunoscut cu probleme cardiace.

Mesajul spitalului, după moartea medicului

„COLECTIVUL SPITALULUI ORĂŞENESC “SF. ŞTEFAN” ROVINARI ANUNŢĂ CU PROFUND REGRET ŞI TRISTEŢE TRECEREA ÎN NEFIINŢĂ A CELUI CE NE-A FOST DEOPOTRIVĂ COLEG ŞI PRIETEN, DR. CÎRSTINA OVIDIU BOGDAN – MEDIC SPECIALIST ÎN CHIRURGIE GENERALĂ.

ÎN ACESTE MOMENTE GRELE, NE ALATURĂM DURERII FAMILIEI GREU ÎNCERCATE. VOM PĂSTRA AMINTIREA VIE A UNUI PROFESIONIST CARE ŞI-A SLUJIT PACIENŢII CU PASIUNE, DEVOTAMENT ŞI ÎN SPIRITUL JURĂMÂNTULUI DEPUS.

DUMNEZEU SĂ ÎL ODIHNEASCĂ ÎN PACE ŞI SĂ ÎI AŞEZE SUFLETUL ÎN LOC LUMINAT ŞI FĂRĂ DURERE!” – este mesajul postat pe pagina de Facebook a unității medicale.

