Acasa » Monden » Mădălina Ghenea, cum nu se poate mai mândră! Ce meserie își dorește fiica ei, Charlotte, să aibă

B1.ro
11 dec. 2025, 22:42
Sursa Foto: Instagram/ @officialmadalinaghenea
Cuprins
  1. Pentru ce ținută a optat Mădălina Ghenea la gală
  2. Ce spune Mădălina Ghenea despre pasiunile pe care le are fiica ei, Charlotte

Așa cum era de așteptat, Mădălina Ghenea a întors toate privirile la un eveniment monden desfășurat pe 10 decembrie, la Palatul Parlamentului. Tot acolo, actrița a oferit un interviu în care a abordat un subiect despre care nu vorbește foarte des în aparițiile sale. Mădălina Ghenea a dezvăluit ce pasiuni are fiica ei, Charlotte, dar și ce meserie își dorește fetița să urmeze. 

Pentru ce ținută a optat Mădălina Ghenea la gală

Prezentă la un eveniment monden în România, Mădălina Ghenea a strălucit la propriu. Actrița a optat pentru o ținută extravangantă, cu elemente transparente și inserții sclipicioase. Rochia i-a pus perfect în valoare silueta de invidiat.

În cadrul evenimentului, Mădălina Ghenea a primit și un premiu pentru parcursul ei profesional, la nivel internațional. Vedeta este cunoscută atât pentru reușitele de lumea cinematografiei, cât și a modei, fiind un reper pentru cultura pop din România.

Ce spune Mădălina Ghenea despre pasiunile pe care le are fiica ei, Charlotte

Mădălina Ghenea este un exemplu pentru fiica ei, poate și din acest motiv, fetița îi dorește să-i calce pe urme mamei. În vârstă de 8 ani, Charlotte este pasionată de teatru și își dorește să urmeze cursuri de balet, pasiune pe care a avut-o și Mădălina Ghenea, în trecut.

Deși aspirațiile tinerei Charlotte par să semene cu cele pe care le avea mama ei, pe când era și ea copil, Mădălina Ghenea ține să sublinieze diferențele majore de creștere dintre cele două.

„Începutul meu este unul diferit față de începutul fiicei mele. În sensul că eu m-am născut în Slatina, nu vedeam atâtea lucruri spectaculoase, ținute, bijuterii. Vede o lume complet diferită de lumea pe care a văzut-o Mădălina din Slatina. Simt că se apropie mult de teatru, asta își dorește. Mi-a cerut să meargă la Scala. Eu am făcut balet, și ea își dorește să facă balet. Cred că m-a ajutat enorm și pentru tot ce înseamnă disciplină. E un copil foarte disciplinat. Oricât de strălucitoare este această lume și cât de superficială poate să pară de afară, este o lume care are nevoie de foarte multă disciplină. Dacă nu respectți această regulă nu se vor vedea rezultatele și nu vei rămâne în timp relevant. Sper că o învăț baza. După lucrurile fabuloase vin la pachet”, a spus vedeta, pentru Elle.

