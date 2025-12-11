Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat joi seară că a fost depistat primul caz de lepră în România, după mai bine de patru decenii. Oficialul a făcut precizări detaliate în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac la B1 TV, insistând asupra faptului că populația nu trebuie să intre în panică.

Cine este pacienta depistată cu lepră

Potrivit ministrului, persoana infectată este o femeie de origine asiatică, angajată ca maseuză într-un salon spa din Cluj-Napoca. Infecția a fost confirmată microbiologic în cursul zilei. Cazul are legătură cu o perioadă petrecută recent în Asia, unde femeia a locuit timp de o lună alături de mama sa, diagnosticată cu aceeași boală.

Rogobete a declarat că trei colege ale pacientei sunt testate și monitorizate epidemiologic. Rezultatele urmează să fie comunicate în zilele următoare. Autoritățile au declanșat o anchetă epidemiologică extinsă pentru a identifica toate persoanele cu care angajatele au intrat în contact.

“Este vorba despre 4 persoane din Cluj-Napoca, originare din Asia, care lucrează masueze la un salon spa. Dintre acestea, o persoană a fost confirmată, astăzi, în urma testelor microbiologice, ca având această bacterie care cauzează lepra sau boala Hangen, cum se numește ea.

Pacienta a fost deja pusă pe tratamentul specific care este o combinație de 3 antimicrobiene. Vreau să fac un apel public la calm pentru că această bacterie care cauzează lepra nu se transmite ușor, ba din contră, se transmite foarte greu. Este nevoie de o interacțiune prelungită pe termen lung cu o persoană infectată ca să se poată transmite și să se poată extinde către mai multe persoane.

, prin Inspecția Sanitară de Stat și Direcția de Sănătate Publică din Cluj, au luat imediat măsurile specifice. ”, a declarat ministrul.

Ce măsuri au fost luate la Cluj

Activitatea salonului spa a fost suspendată temporar, iar autoritățile au aplicat toate măsurile de dezinfecție necesare. Ministerul Sănătății și DSP Cluj monitorizează evoluția situației.

“Salonului i s-a suspendat activitatea, au fost aplicate toate măsurile de dezinfecție pentru a limita și pentru a bloca răspândirea bacteriei.

Celelalte 3 colege ale doamnei sunt testate și se află, în momentul de față, sub monitorizare epidemiologică si bacteriologică. Probabil că în urmatoarele zile vom avea rezultatele și pentru acestea și vom vedea daca se confirmă sau nu infecția.”, a mai anunțat Rogobete.

Cât de periculoasă este lepra și cum se transmite

Ministrul a explicat că bacteria responsabilă de lepră se transmite foarte greu și necesită interacțiune prelungită, nu contacte scurte sau ocazionale.

Pacienta este deja pe tratament, o combinație de trei antimicrobiene care reduce la zero riscul de transmitere.

“Este, întradevăr, o infecție care nu a mai fost confirmată în din 1981. Practic, boala este eradicată în momentul de față tocmai pentru că tratamentul de care v-am spus, odată administrat, reduce la zero transmisia bacteriei către alte persoane.

(…) Tratamentele au evoluat și riscul epidemiologic este unul scăzut către 0, în momentul de față, dar noi, tocmai pentru că a apărut, monitorizăm atent situația epidemiologică, monitorizăm cele 4 persoane și, mai mult decât atât, am dispus și o anchetă epidemiologică extinsă pentru a vedea cu ce persoane au intrat în contact, dacă exista alt risc”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă atunci când au intrat în țară persoanele infectate aveau deja simptome ale bolii, ministrul a spus:

“Nu, doamna respectivă a fost plecată în Asia o lună de zile, unde a stat în apartament cu mama dânsei ,care era infectată aproape o lună de zile. Acesta este și motivul pentru care vă spun că se transmite foarte greu și este nevoie de un contact prelungit cu o persoană infectată ca bacteria să fie transmisă, adică o strângere de mână, un masaj, pentru că e maseuză, sau o îmbrățișare, sau chiar și utilizarea aceluiași spațiu, dar pentru o perioadă scurtă de timp nu pune un pericol de transmisie.”, a mai spus Rogobete.