Gazetarul Cristian Tudor Popescu a oferit una dintre cele mai dure reacții publice după conferința de presă organizată la Curtea de Apel București, în contextul dezvăluirilor Recorder. Afirmațiile sale au fost făcute în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV.

De ce compară CTP conferința Curții de Apel cu „mitingul lui Ceaușescu”

Gazetarul a criticat dur prestația conducerii , afirmând că atmosfera a semănat cu un miting organizat în epoca ceaușistă. El a mai spus că atitudinea conducerii CAB și reacțiile văzute în direct reprezintă „cea mai bună dovadă” a problemelor semnalate în investigația Recorder.

„Ce s-a întâmplat astăzi … am început să înțeleg lucrul ăsta după niște minute de desfășurare a acelei conferințe de presă, am înțeles că e vorba de mitingul lui Ceaușescu. Adică aceste doamne, pentru că sunt multe doamne acolo, și acolo și la telefon, acestor doamne li s-a umflat capul în așa hal, fiind în starea asta de imunitate, impunitate, atâția ani de zile în care au făcut ce-au vrut, fără să le deranjeze cineva cu o frunză.

Având capul extrem de umflat, au procedat ca Nicolae Ceaușescu. Au convocat mitingul, adică această conferință de presă. Fără să-și dea seama că la sfârșitul acestei conferințe, toți oamenii de bun-simț și de bună-credință din țara asta au avut dovada cea mai bună a ceea ce se afirmă, ce apare în documentarul Recorder – ‘Justiția capturată’. Pentru că asta am văzut în această conferință de presă. Justiția capturată de aceste doamne, pe care le vedem acolo, iar cei din spate care au stat ca tablou vivant, tăcând mâlc în spatele lor, au jucat rolul comitetului politic-executiv al lui Ceaușescu, la care s-a aliniat în spatele lui când îi numea huligani pe cei de la Timișoara.”, a declarat CTP.

Ce spune gazetarul Cristian Tudor Popescu despre reacția magistraților și protestele din stradă

CTP a subliniat că oamenii care protestează și cei aproape 200 de magistrați care au semnat scrisoarea de solidaritate cu Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu reprezintă „steagul luptei pentru o justiție curată”.

„Nu aș începe discuția cu mesajul domnului președinte, aș începe cu acesti oameni care sunt în stradă, iată, de două zile, care țin steagul luptei pentru o justiție curată, îl țin sus. Și este extrem de important acest lucru. Și apoi, cei aproape, înțeleg, 200 de magistrați care au semnat o petiție de solidaritate cu judecătoarea Raluca Moroșanu. De aceea spun că este o seară bună”, a precizat jurnalistul.

S-a „spart dictatura Savonea”?

Gazetarul a afirmat că discursul judecătoarei l-a emoționat până la lacrimi, comparând momentul cu scena din decembrie 1989 în care Ceaușescu a pierdut controlul mulțimii. CTP afirmă că momentul conferinței de presă marchează începutul destrămării „dictaturii Savonea” din justiție.

„Deci… să știți că mi-au dat lacrimile în clipa în care a început să vorbească doamna Raluca Moroșanu, și asta nu mi s-a mai întâmplat de mult. De mult n-am mai auzit un discurs atât de clar, trist, hotărât, curajos, scurt ca al doamnei Raluca Moroșanu. Și asta, în capul meu, am asemuit cu momentul tălăzuirii mulțimii în piața din fața Comitetului Central de atunci, când Ceaușescu și consoarta roteau ochii în toate părțile furioși, speriați, nu înțelegeau ce se întâmplă.

S-a spart, după părerea mea, în această seară, pe care o numesc, încă o dată, o seară bună, s-a spart monolitul Savonea, dictatura Savonea în statul democratic și de drept România și începe să lărgească apa spărtura, în acest moment, din toate direcțiile, și de la public, și de la magistrați.”, a mai subliniat gazetarul.

Ce spune gazetarul Cristian Tudor Popescu despre invitația lui Nicușor Dan pentru magistrați

Jurnalistul consideră că invitația președintelui către magistrați pentru o întâlnire pe 22 decembrie este un gest simbolic, dar insuficient:

„Acum, Nicușor Dan. Domnul președinte i-a invitat pe toți magistrații care au ceva de spus, la dânsul, pe 22 decembrie, Sigur că este un gest simbolic, 22 decembrie, e bine că face asta, va fi aprobat, cred, de oameni, dar nu are ce să facă cu ce-i vor spune magistrații acolo.

Ce să facă? Să le dea consilierilor juridici de la Cotroceni? Să vedem câți magistrați vor veni. Câți vor veni și vor veni cu niște mărturii, cu niște materiale… Aceste materiale și mărturii trebuie ca domnul președinte să le predea secției de procurori a CSM, care a făcut, iată, o opinie separată față de secția judecători controlată până la ultimul de Savonea și care au avut o atitudine cu adevărat de magistrați. Au spus, s-au făcut niște sesizări publice, haideți să vedem, ca magistrați, să le verificăm, să vedem ce-i adevărat, ce nu, pentru că sunt foarte grave.”, a adăugat CTP.

Ce ar trebui să facă președintele

„Dacă ele ar fi adevărate, ar pune sub semnul îndoielii toată justiția din România. Și atunci, suntem datori să le verificăm. Nu ce a făcut secția de judecători, care a respins cu insulte de plano… știți care era dorința care-i țâșnea, de fapt, prin toți porii doamnei acesteia Arsenie? Să nu fie apărut documentarul Recorder. Ca în bunele vremuri ceaușiste. Ce stăm acum să ne justificăm? Să fi fost interzis din start. Ați văzut că a acuzat Televiziunea Română, pentru faptul că a difuzat acest documentar.

A îndrăznit să-l acuze pe președintele Nicușor Dan că îndeamnă public la revoltă împotriva justiției. Vă dați seama cât de mult, ce cap umflat are această femeie și celelalte, în cap cu Savonea, din moment ce crede că își poate permite să-l acuze de așa ceva pe președinte. Părerea mea, președintele trebuie imediat să dea în judecată CSM pentru această afirmație și să ceară, în urma judecății, să fie înlăturați toți din CSM pentru că au semnat acest comunicat în care este acuzat în felul ăsta șeful statului.”, a mai precizat Cristian tudor Popescu.

Ce urmează în conflictul dintre Justiție și Președinție

În final, CTP a spus că președintele trebuie să meargă la ședințele CSM și „să se bazeze pe secția de procurori”.

„(…) În aceste condiții, eu vă spun că președintele trebuie să meargă în sfârșit la CSM, la ședință. A spus președintele Nicușor Dan pe 30 iulie 2025 o să particip de-a lungul mandatului la multe ședințe CSM cu subiecte pe care le voi pregăti foarte bine. De atunci și până acum nu a participat la nicio ședință CSM. Trebuie să se ducă acolo și să se bazeze, totuși, pe secția de procurori, care poate și vrea să investigeze aceste cazuri.”, a conchis gazetarul.