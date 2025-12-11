Un studiu recent indică o legătură strânsă între lipsa de somn și o speranță de viață mai mică. Deși nu este primul studiu care atestă o legătură între somnul deficitar și o durată mai scurtă a vieții, rezultatele acestei cercetări recente indică faptul că suficiente ore de somn pot avea un impact mai mare asupra longevității decât o dietă echilibrată și exerciții fizice regulate.

Câte ore trebuie să doarmă, zilnic, un om

Cercetătorii de la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon (OHSU) au analizat datele sondajelor din întreaga SUA, realizate între anii 2019 și 2025. Măsurătorile speranței de viață au fost comparate cu evaluările auto-raportate ale duratei somnului, unde o durată suficientă de somn este de minim șapte ore, potrivit .

Apoi au luat în considerare alte variabile care pot afecta speranța de viață, inclusiv inactivitatea fizică, statutul profesional sau nivelul de educație. Asocierea dintre lipsa somnului și speranța de viață mai mică a rămas valabilă. Doar influențează mai puternic longevitatea.

„Nu mă așteptam ca somnul insuficient să fie atât de puternic corelat cu speranța de viață”, spune Andrew McHill, fiziologul somnului de la OHSU. „Întotdeauna am crezut că somnul este important, dar această cercetare subliniază cu adevărat acest lucru: oamenii ar trebui să se străduiască să doarmă șapte până la nouă ore, dacă este posibil”.

Ce afecțiuni poate genera lipsa de somn

Fiind un studiu pur observațional, cercetarea nu poate dovedi dacă mai puțin somn îți scade viața cu luni sau ani. Un studiu ca acesta nu poate stabili nici interacțiunile complexe dintre somn, dietă și exerciții fizice. Rezultatele sugerează doar că numărul de ore dormite în fiecare noapte este un indicator al stării de sănătate, pe termen lung.

Somnul adecvat este vital pentru aproape fiecare aspect al bunăstării noastre. Pierderea unei singure nopți de somn poate afecta circuitele creierului și sistemul imunitar al organismului, de exemplu. Pe termen lung, lipsa de somn poate facilita apariția obezității sau a diabetului.