Gradul de colectare a taxelor și impozitelor a scăzut drastic / Sindicalist: „Vă garantez că nu angajații ANAF sunt de vină”

Colectarea a scăzut semnificativ în ultimii ani în România, aceasta fiind una dintre explicațiile pentru gaura uriașă de la buget, scrie .

Capacitatea ANAF de colectare a scăzut semnificativ

Dorin Modure, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, a dezvăluit că ANAF abia dacă mai reușește să colecteze până la 26% din PIB, o scădere semnificativă față de capacitatea din trecut, când colectarea era de 33% . Explicația nu trebuie căutată la nivelul activității desfășurată de angajaţii ANAF, ci la scăderea semnificativă a personalului în ultimii ani.

Reprezentantul Sindicatului Solidaritatea a precizat că ”personalul din ANAF s-a redus în ultimii 10 -15 ani undeva cu 30%, pe cale naturală”.

”Unde eram la peste 25.000 – 28.000 de oameni, acum suntem 18.000. Sigur, ce este extrem de adevărat, media de vârstă în ANAF este peste 57 de ani. 75% din personalul ANAF este format din doamne. Dacă facem un calcul, dacă nu se modifică vârsta de personare, în şapte ani ajung la vârsta de pensie 75% din media personalului. Noi trebuie să ne gândim să facem o altfel de restructurare, nu să ne gândim să dăm oameni afară”, a spus Dorin Modure.

Acesta atrage atenția că ordonanța pregătită de coaliție privind tăierile bugetare va conduce la scăderea și mai drastică a personalului din ANAF.

Despre gradul de colectare a taxelor de către ANAF, preşedintele sindicatului a spus că se aduc cu ”10 sau 12 % mai mulţi bani decât anul trecut, problema este că anumite cheltuieli probabil au crescut mult mai mult, conform bugetului”.

”Să nu uităm că salariile în sistemul bugetar nu au crescut în ultimul an, dacă anul trecut s-au putut plăti salariile dintr-un buget mult mai mic, cu 10%, anul acesta de ce trebuie să tăiem veniturile unor categorii de bugetari pentru a acoperi deficitul? Din cîte ştiu, am ajuns că colectăm undeva la 26% din PIB, de la 33% din PIB. Vă garantez că nu angajaţii ANAF sunt de vină că gradul de colectare a taxelor şi impozitelor din PIB a scăzut atât de drastic. Dacă acum am colecta 33% ca anii trecuţi, nu am avea absolut această problemă şi nici discuţii”, a arătat Dorin Modure.