Greșeala pe care o fac majoritatea șoferilor români în traficul în coloană. Avertismentul dat de Titi Aur: „E tot un fel de efect de turmă, dacă trec ăia, trecem toţi”

, a avertizat asupra erorii periculoase a condusului în convoaie pe drumurile lungi de vacanță. Într-o emisiune recentă, el a evidențiat că această practică poate duce la distanțe prea mici între mașini, ceea ce complică manevrele și crește riscul de accidente grave. De asemenea, a subliniat că șoferii pot deveni prea concentrați pe mașina din fața lor, ignorând pericolele din trafic. Titi Aur a îndemnat șoferii să mențină distanțe adecvate, să fie atenți la tot ceea ce se întâmplă în trafic și să evite reacțiile în lanț nedorite.

Titi Aur, avertisment pentru șoferii care merg în coloană

pot influența greșit șoferii, făcându-i să creadă că sunt într-un grup oficial și pot depăși fără respectarea regulilor. Acest comportament nu doar încalcă legea, dar este și periculos, deoarece ceilalți participanți în trafic nu respectă aceeași percepție și urmează propriile reguli, crescând riscul de accidente, potrivit .

„Să respectăm regulile de circulaţie”

„Deplasarea în coloană înseamnă că atunci când mai mulţi prieteni pleacă cu maşinile la mare, la munte, etc, sunt tentaţi să meargă unul după altul. Ca şi cum atunci când unul intră în depăşire, pot depăşi toţi. E acea senzaţie în subconştient că eşti într-o coloană şi că, dacă a depăşit prima maşină, poate trece toată lumea. Dar ceilalţi participanţi la trafic merg după regulile de circulaţie. (…) Nu suntem într-o coloană oficială, cu poliţişti care opresc circulaţia ca să ne deplasăm noi. Trebuie ca fiecare dintre noi, dintre membrii coloanei, să respectăm regulile de circulaţie. Dar suntem prinşi în acest miraj. E tot un fel de efect de turmă, dacă trec ăia, trecem toţi. Asta e doar în mintea ta. Dar altul poate are prioritate, poate are semaforul pe verde. Nu treci pentru că eşti în coloană. Ca să conştientizăm, însă, trebuie să ne tragă cineva de mânecă”, a explicat expertul.