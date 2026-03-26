B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Guvernul intervine după sesizările privind cartea electronică de identitate. Cum vor fi simplificate procedurile pentru cetățeni

Guvernul intervine după sesizările privind cartea electronică de identitate. Cum vor fi simplificate procedurile pentru cetățeni

Iulia Petcu
26 mart. 2026, 20:37
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Autoritățile anunță primele măsuri concrete după numeroasele sesizări privind noua carte electronică de identitate și dificultățile întâmpinate de cetățeni. Demersurile vizează reducerea birocrației și adaptarea instituțiilor la noile proceduri digitale.

Ce probleme au reclamat cetățenii și cum au reacționat autoritățile

Platforma fara-hartie.gov.ro a centralizat peste 300 de sesizări doar în categoria „Paşaport şi Carte de Identitate”, una dintre cele mai frecvente. Cele mai multe reclamații au vizat lipsa adresei de domiciliu pe noul document, în timp ce instituțiile continuă să solicite această informație.

În prezent, autoritățile lucrează la soluționarea a 21 de probleme principale semnalate de utilizatori, depășind obiectivul inițial stabilit. Discuțiile au fost coordonate de echipa vicepremierului, împreună cu structuri dedicate reducerii birocrației și digitalizării serviciilor publice.

Un prim rezultat vizează relația directă dintre cetățeni și serviciile de evidență a populației, unde procedurile sunt în curs de simplificare. Accentul este pus pe utilizarea sistemelor informatice, astfel încât documentele fizice să fie eliminate treptat.

Cum se schimbă procedurile pentru verificarea datelor personale

„Primul rezultat concret: DGEP a emis o îndrumare adresată tuturor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din ţară, prin care funcţionarul are obligaţia de a verifica el însuşi datele de stare civilă în sistemul informatic, fără a mai condiţiona preluarea dosarului de prezentarea fizică a documentelor. Măsura este implementată începând cu 25 martie 2026”, anunţă Guvernul, potrivit Digi24.

Această schimbare mută responsabilitatea verificării datelor de la cetățean la instituții, reducând numărul documentelor necesare pentru depunerea dosarelor. Practic, funcționarii trebuie să consulte direct bazele de date oficiale disponibile.

Pentru adeverința de domiciliu, abordarea diferă în funcție de instituție, însă progresele sunt deja vizibile în anumite domenii. Băncile au primit acces la bazele de date relevante și nu mai solicită documente suplimentare pentru confirmarea adresei.

Ce alte soluții sunt pregătite pentru reducerea birocrației

Un mecanism similar este testat și pentru notari, aflându-se într-o fază avansată de implementare, potrivit autorităților. În paralel, pentru extrasul de carte funciară, funcționarii sunt obligați să consulte direct sistemul ANCPI.

Astfel, documentele generate automat devin suficiente pentru dovedirea proprietății, iar solicitarea actelor suplimentare este permisă doar în situații tehnice excepționale. Această abordare urmărește simplificarea procedurilor și reducerea interacțiunilor inutile.

„Serviciul electronic de stabilire a reşedinţei pentru posesorii de CEI este în curs de implementare, cu termen preconizat la finalul lunii mai 2026. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează soluţiile tehnice şi juridice pentru exprimarea consimţământului de „luare în spaţiu” de la distanţă, în mediu electronic”, arată reprezentanţii Executivului.

Tags:
Ultima oră
