Acasa » Politică » Nicușor Dan, discuție cu Oana Gheorghiu: „Anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale” (FOTO)

Nicușor Dan, discuție cu Oana Gheorghiu: „Anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale” (FOTO)

Traian Avarvarei
22 mart. 2026, 20:42
Nicușor Dan, discuție cu Oana Gheorghiu: „Anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale” (FOTO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / X

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut, zilele trecute, o discuție cu vicepremierul Oana Gheorghiu. Concluzia a fost că reforma companiilor de stat nu mai poate fi amânată, iar 2026 e un an crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale.

Ce au discutat Nicușor Dan și Oana Gheorghiu

„Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuție cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român și reforma companiilor de stat.

Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale. Cetățenii români, inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate și de calitate. Ei trebuie să se poată identifica și sǎ poatǎ semna documente de la distanță, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple și accesibile, fără drumuri la ghișeu.

Un alt subiect discutat a fost reforma companiilor de stat care este indispensabilă și nu mai poate fi amânată. Un stat puternic are nevoie de companii puternice”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe X.

