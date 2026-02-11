B1 Inregistrari!
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România

Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România

Ana Beatrice
11 feb. 2026, 21:53
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce tot mai mulți români preferă serviciile de îngrijire acasă
  2. Cât se câștigă din îngrijirea la domiciliu în România

Tot mai puține femei aleg să plece în străinătate pentru a îngriji persoane vârstnice. În trecut, această opțiune părea singura variantă pentru un venit decent. Astăzi, realitatea din România s-a schimbat vizibil.

Salariile din domeniul îngrijirii la domiciliu au crescut, iar condițiile de muncă sunt mai stabile și mai bine reglementate. În plus, apropierea de familie cântărește enorm în decizia lor.

De ce tot mai mulți români preferă serviciile de îngrijire acasă

Tot mai multe familii aleg să își țină părinții și bunicii acasă, în loc să îi interneze într-un azil. Decizia vine pe fondul scandalurilor apărute în ultimii ani. Imaginile care au ieșit la iveală au arătat condiții greu de acceptat în unele centre pentru vârstnici. Teama, neîncrederea și dorința de a le oferi celor dragi siguranță și demnitate au împins oamenii să caute alternative mai umane.

Îngrijirea la domiciliu câștigă tot mai mult teren și devine o opțiune preferată de multe familii. Vârstnicii rămân acasă, în mediul lor, iar îngrijitoarele pot lucra în România, fără să mai fie nevoite să plece peste hotare.

„Sunt multe oferte pentru că oamenii bătrâni nu vor să meargă la azil. Să fac mâncare, să fac curățenie, tot ce ține de asta. Și m-au plătit domnește. O dată la două săptămâni îmi dădeau banii, două mii de lei”, a spus o îngrijitoare la domiciliu, notează cancan.ro.

Și agențiile care plasează lucrători casnici confirmă schimbarea. Femeile care au muncit ani la rând în Italia se întorc și își găsesc rapid de lucru acasă. „În Italia eram badantă, stăteam zilnic cu o bătrână, mergeam și făceam și menaj. Se câștigă și aici la noi”, a spus o fostă badantă în Italia.

Cât se câștigă din îngrijirea la domiciliu în România

Îngrijirea unei persoane vârstnice la domiciliu poate aduce venituri de până la 5.000 de lei sau chiar mai mult. Suma diferă în funcție de oraș și de responsabilitățile asumate. Nu este o muncă ușoară. Presupune răbdare, implicare permanentă și, uneori, disponibilitate aproape nonstop. Totuși, remunerația a devenit suficient de atractivă încât multe femei aleg să rămână în țară.

În orașele mari precum București, Timișoara sau Cluj-Napoca, salariile pot rivaliza cu cele din străinătate. „În marile orașe – București, Timișoara, Cluj – salariile sunt foarte bune. Dacă am compara un salariu de 800 – 1000 euro pe care îl câștigă o doamnă în Italia și muncește aproape 24/24, cu salariul din România, sunt puțini, pentru că nivelul de trai în Italia este destul de ridicat”, a precizat reprezentantul Asociației Românilor din Italia.

Există însă și un punct sensibil. Domeniul nu este suficient reglementat, iar multe îngrijitoare lucrează fără contract. Asta înseamnă lipsa asigurării medicale și a contribuțiilor la pensie.

