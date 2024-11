Guvernul României a publicat documentul primit de la autoritățile ucrainene cu privire la interdicția lui George Simion în Ucraina (VIDEO)

a publicat, vineri seara, documentul primit de la autoritățile ucrainene, cu privire la interdicția lui George Simion de a intra pe teritoriul Ucrainei.

Printre motivele invocate, Ucraina a invocat activități antiucrainene sistematice și promovarea ideologiei unioniste.

“În conformitate cu ordinul Primului Ministru al Ucrainei Denis Șmihal, ca răspuns la scrisoarea Primului Ministru al României, domnul Marcel Ciolacu, dorim să vă informăm că Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis să aplice o măsură administrativă restrictivă sub forma unei interdicții de călătorie în Ucraina împotriva deputatului în Parlamentul României Simion George.

Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile cu privire la activitățile activități antiucrainene sistematice ale acestui politician, care contravin intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia.

Declarațiile lui Simion George au drept scop discreditarea Ucrainei pe arena internațională și promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândește narațiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră”, se arată în acest răspuns, potrivit .

Ciolacu: „Am acceptul părții ucrainene să fac public acest document”

Premierul a anunțat, tot vineri, că a primit acceptul autorităților ucrainiene pentru a putea face public documentul.

„Am văzut de câteva zile această presiune de a se afla ce am primit eu, în funcția de prim-ministru, direct sau prin serviciile de intelligence din România, cu privire la interdicțiile din Republica Moldova și Ucraina ale domnului George Simion. Și atunci am început demersurile. În Republica Moldova, răspunsul a fost unul foarte simplu: s-au menținut lucrurile și măsurile luate acum câțiva ani, parcă era Dodon sau cine era președinte, nu cunosc toată istoria.

Nu au dat lucruri suplimentare și, cu adevărat, din Ucraina mi-a venit un răspuns scris. Am pornit toate demersurile, am vorbit cu colegii mei, am vorbit și eu direct și mă bucur să vă anunț că, din acest moment, pentru că totuși consider că nu e un document care trebuie pus pe site-ul Guvernului României. Guvernul României se ocupă cu totul altceva, nu de ce am primit în privința domnului Simion, să pun pe site-ul Guvernului. Din acest moment, cine va face solicitare pe Legea 544, imediat va primi răspunsul cu documentul în copie primit de la autoritățile din Ucraina. În acest moment am acceptul părții ucrainene să fac public acest document, explicând contextul și presiunea publică”, a transmis premierul Ciolacu, vineri.

Cu toate acestea, documentul a fost făcut public de către Guvern.