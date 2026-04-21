Planul de rezervă al PNL: Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit cu un alt premier liberal, însă cu o singură condiție. Ce scenariu e pregătit (Surse)

Ana Maria
21 apr. 2026, 09:59
Sursa foto: Facebook / @Ilie Bolojan

Plan alternativ în PNL. În plină criză politică, Partidul Național Liberal își reafirmă sprijinul pentru Ilie Bolojan, însă în culise se discută și alte scenarii. Potrivit surselor politice, varianta schimbării premierului cu un alt lider liberal nu este complet exclusă.

În cadrul ședinței desfășurate luni seara, la sediul PNL din Modrogan, liderii partidului au transmis mesaje clare de susținere pentru actualul prim-ministru.

„Vă susținem să fiți premier, ați luat măsuri dureroase și trebuie să fiți acolo când vor da rezultate. Vă susținem să fiți premier în continuare și suntem în spatele dumneavoastră”, a afirmat Thuma Hubert, potrivit Știripesurse.

Plan alternativ în PNL. În ce condiții ar putea fi schimbat Ilie Bolojan

Chiar dacă susținerea oficială există, liberalii nu exclud complet un alt scenariu. Surse politice susțin că înlocuirea lui Ilie Bolojan ar putea deveni o opțiune reală doar în anumite condiții politice.

Mai exact, totul depinde de o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Dacă Executivul nu ar reuși să obțină votul Parlamentului, atunci ar putea fi activat planul unui nou premier liberal.

În acest caz, actuala coaliție PSD-PNL-USR-UDMR ar putea continua să funcționeze, dar cu un alt șef al Guvernului propus de PNL.

Ce spune Nicușor Dan despre acest scenariu

Președintele României a evitat să confirme direct posibilitatea unei astfel de mutări, dar a recunoscut că există mai multe variante discutate în plan politic.

„Sunt foarte, foarte multe scenarii și n-aș vrea să… Evident că sunt discuții informale pe toate aceste scenarii posibile, dar evident că nu cred că e util să facem în spațiul public analiza tuturor scenariilor”, a declarat președintele Nicușor Dan, pe 8 aprilie.

Plan alternativ în PNL. Cine ar putea prelua funcția de premier

În spațiul public au apărut deja mai multe nume de posibili înlocuitori. Surse politice indică doi potențiali candidați din interiorul PNL. Este vorba despre Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne, și Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, ambii fiind luați în calcul pentru funcția de prim-ministru.

Cum a ajuns România în acest punct

Situația actuală vine după decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Hotărârea a fost luată luni în urma unei consultări interne la care au participat mii de membri ai partidului.

„Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, a fost întrebarea adresată în cadrul referendumului intern, la care au participat 5.000 de membri.

97,7% au votat „Da”, a precizat secretarul general-adjunct al PSD, Mihai Ghigiu.

Ce urmează pentru Guvern

În perioada următoare, evoluțiile politice vor depinde în mare măsură de deciziile din Parlament. O eventuală moțiune de cenzură ar putea schimba complet configurația Executivului. Până atunci, Guvernul Bolojan rămâne în funcție, iar negocierile și scenariile continuă în culise, într-un context politic extrem de tensionat.

