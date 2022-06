Haos pe aeroportul Otopeni. Zeci de pasageri dorm în terminalul de plecări

La Otopeni, oamenii au așteptat zeci de ore pentru a se îmbarca, în acest weekend. Mulți dintre ei au dormit direct pe jos azi noapte, pentru că angajații aeroportului nu au mai făcut față numărului mare de turiști.

”Ce s-a întâmplat azi nu e normal, avem 24 de ore de când suntem în picioare. Nu am dormit, nu am mâncat, nu am băut și nu avem explicații. Mai plecăm sau nu, ne-au sechestrat sau ce-au făcut cu noi?”, spune o turistă revoltată pentru

După așteptarea epuizantă, surprizele neplăcute nu s-au terminat pentru mulți dintre ei. Mai multe zboruri au fost anulate, iar reprezentanții aeroportului nu au oferit niciun punct de vedere oficial și nu au anunțat când ar putea să se rezolve problema.