Ninsorile abundente din ultimele ore au dat peste cap traficul rutier în sudul și estul țării. Autoritățile au impus restricții pentru vehiculele de mare tonaj pe mai multe autostrăzi, iar în zona Capitalei circulația este complet oprită pe un sector important. Șoferii sunt avertizați să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare.

Restricții pe Autostrada A3 și Autostrada A7

Centrul INFOTRAFIC anunță că pe Autostrada A3 București – Ploiești și pe Autostrada A7 Ploiești – Adjud se circulă în condiții dificile de iarnă, din cauza ninsorilor persistente și a stratului de zăpadă depus pe carosabil.

Cu toate că utilajele intervin pentru menținerea drumurilor practicabile, vremea nefavorabilă afectează vizibilitatea și aderența. În acest context, autoritățile au decis restricționarea traficului pentru autovehiculele cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone.

Măsura este valabilă pe întreg tronsonul Autostrăzii A3 și pe ambele sensuri ale Autostrăzii A7, între kilometrii 0 și 52.

Probleme și pe Autostrada A2

Situația nu este mai bună nici pe Autostrada A2 București – Constanța, unde traficul se desfășoară cu dificultate, în condiții specifice sezonului rece.

Și aici au fost impuse restricții pentru vehiculele de peste 7,5 tone. Limitările sunt valabile între kilometrii 10 – 105 pe sensul București – Constanța și între kilometrii 144 – 10 pe sensul opus.

Autoritățile avertizează că deciziile au fost luate pentru prevenirea accidentelor și fluidizarea intervențiilor utilajelor de deszăpezire.

Recomandări ferme pentru șoferi

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto:

să evite deplasările în zonele afectate de vreme severă;

să verifice înainte de plecare starea drumurilor;

să circule exclusiv cu autovehicule echipate corespunzător pentru iarnă.

Adaptarea vitezei la condițiile de drum și păstrarea distanței de siguranță sunt esențiale în aceste ore.

Circulație blocată pe DNCB, în zona Bragadiru

Cea mai gravă situație este semnalată pe Drumul Național de Centură București, în apropierea localității Bragadiru, județul Ilfov. Aici, traficul este complet oprit pe ambele sensuri, din cauza depunerii unui strat consistent de zăpadă pe carosabil.

Utilajele de deszăpezire intervin la fața locului pentru degajarea drumului, iar reluarea circulației este estimată după ora 06:00.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo și anunță că măsurile pot fi extinse dacă situația o va impune.