„Roamingul involuntar” le dă bătăi de cap românilor care locuiesc în apropierea granițelor. Fără să părăsească România și fără să-și dea seama, telefoanele lor s-au conectat automat la rețelele operatorilor din țările vecine. Rezultatul a venit abia la final de lună, când facturile au explodat și au adus costuri neașteptat de mari.

Cum se activează roamingul fără ca utilizatorii să își dea seama

Totul pornește de la diferențele de semnal din zonele aflate în apropierea granițelor. Atunci când rețeaua unui operator român devine mai slabă, începe automat să caute un semnal mai puternic. În acest proces, se poate conecta la un operator din țara vecină, fără o avertizare clară pentru utilizator.

Dacă roamingul de date este activ, conexiunea se face instant, iar costurile încep să se acumuleze. Situația devine mult mai gravă atunci când conexiunea se face la rețele din afara Uniunii Europene, cum este Serbia. În aceste cazuri, tarifele pentru internet mobil și apeluri sunt semnificativ mai mari.

Mulți șoferi și care tranzitează aceste zone au aflat abia după ce au primit factura că au fost taxați suplimentar. „Nu am fost atentă și deja m-am conectat involuntar la rețeaua sârbilor”, a spus o femeie, potrivit observatornews.ro.

Un alt român a observat o diferență clară la costuri: „Mi-a venit pe factură mai mult. Cam cu vreo 60-70 de lei mai mult, că nu am fost atent. La alții poate au fost 200-300 și apoi mi-am dat seama care e situația și l-am dezactivat.”

Frustrarea este comună în rândul celor afectați, care spun că sunt taxați fără să fi ales acest lucru: „Pe mulți îi deranjează treaba asta, chiar și pe mine, adică de ce să mă taxeze fără niciun folos.”

Câte localități sunt afectate și ce măsuri au luat autoritățile

Problema roamingului involuntar nu este una izolată, ci afectează un număr mare de comunități din România. Potrivit datelor citate de presa națională, peste 350 de localități sunt expuse acestui risc, în special cele aflate în apropierea granițelor.

Pentru a reduce numărul cazurilor și pentru a-i avertiza pe , Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a început să monteze panouri speciale de informare pe principalele artere din zonele de frontieră. Doar în județul Timiș au fost instalate astfel de avertizări în 29 de localități. Alte 19 panouri au fost montate în Caraș-Severin, cele mai multe în apropierea Dunării, unde semnalul străin este puternic.

„Majoritatea au povestit că au avut probleme mai ales în zona de Dunăre și au reclamat că aceste panouri au fost montate destul de târziu. Am fost obligați, ca administratori ai drumurilor naționale aflate în zona de frontieră, să montăm aceste panouri”, a transmis un reprezentant al .