Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat cum s-au mobilizat autoritățile în contextul ninsorilor puternice din București din ultimele ore și i-a îndemnat pe bucureșteni să nu iasă din casă dacă nu au neapărat nevoie.

Ciucu, despre mobilizarea autorităților în contextul ninsorilor

„Am primit datele de la operatorii de salubrizare, care sunt coordonați de sectoare, sunt angajați de sectoare, dar de fapt coordonarea principală se face și de aici. Am convocat reprezentanți ai fiecărui sector, ca intervențiile punctuale să fie rapide, aici centralizăm toate sesizările, situațiile care au apărut. (…)

Noi ne-am concentrat în această dimineață pe facilitarea accesului în special către spitale, că au fost probleme și nu puteau să ajungă foarte bine ambulanțele. Alte probleme pe care încă le mai avem țin de transportul STB electric. (…)

Acum se intervine, STB e prezent cu echipamente care eliberează troleibuzele în special, le tractează, și fiecare operator de salubrizare intervine pentru a elibera prima bandă.

Toate aceste probleme cred că vor fi rezolvate azi, încă ne aflăm până la ora 23.00.

Fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie și să nu folosească mașina personală azi, tocmai pentru a facilita accesul operatorilor de salubrizare”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

Ciucu: Bucureștiul nu e paralizat și situația se va îmbunătăți

„Deci suntem mobilizați, sectoarele sunt aici, suntem împreună și cu Poliția București.

Nu există artere principale, bulevarde principale blocate. E drept, se circulă în condiții de iarnă, dar Capitala nu e efectiv paralizată. Se intervine și azi și situația se va îmbunătăți”, a mai afirmat Ciucu.

Amintim că pentru județul Ilfov și municipiul București, meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare valabil până miercuri după-amiaza, la ora 16:00. Se estimează că grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm, existând riscul unor dificultăți majore în trafic și în desfășurarea activităților zilnice.