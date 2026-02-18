Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat cum s-au mobilizat autoritățile în contextul ninsorilor puternice din București din ultimele ore și i-a îndemnat pe bucureșteni să nu iasă din casă dacă nu au neapărat nevoie.
„Am primit datele de la operatorii de salubrizare, care sunt coordonați de sectoare, sunt angajați de sectoare, dar de fapt coordonarea principală se face și de aici. Am convocat reprezentanți ai fiecărui sector, ca intervențiile punctuale să fie rapide, aici centralizăm toate sesizările, situațiile care au apărut. (…)
Noi ne-am concentrat în această dimineață pe facilitarea accesului în special către spitale, că au fost probleme și nu puteau să ajungă foarte bine ambulanțele. Alte probleme pe care încă le mai avem țin de transportul STB electric. (…)
Acum se intervine, STB e prezent cu echipamente care eliberează troleibuzele în special, le tractează, și fiecare operator de salubrizare intervine pentru a elibera prima bandă.
Toate aceste probleme cred că vor fi rezolvate azi, încă ne aflăm sub cod portocaliu până la ora 23.00.
Fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie și să nu folosească mașina personală azi, tocmai pentru a facilita accesul operatorilor de salubrizare”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.