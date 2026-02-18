B1 Inregistrari!
Vremea rea nu îl oprește. Nicușor Dan pleacă în această după amiază spre Statele Unite

Vremea rea nu îl oprește. Nicușor Dan pleacă în această după amiază spre Statele Unite

Adrian A
18 feb. 2026, 10:29
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Nimic nu îl oprește pe Nicușor Dan
  2. Aventurile lui Nicușor în zăpadă

Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, în ciuda vremii nefavorabile, anunță Administrația Prezidențială. Șeful statului va decola către Statele Unite spre după-amiază, chiar dacă în București a nins abundent.

Nimic nu îl oprește pe Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan se va deplasa în Statele Unite probabil cu un avion privat închiriat și nu cu unul militar sau de linie, având în vedere că zona București-Ilfov se află sub cod roșu de vreme rea.

O parte a delegației de presă, care urma să-l însoțească pe președinte, se află încă de dimineață blocată pe aeroportul Otopeni, de unde nu decolează – deocamdată – nicio aeronavă, din cauza vremii nefavorabile și ninsorii abundente.

Președintele Dan va reprezenta România în calitate de „observator”, o alegere similară precum cea făcută de Italia, Polonia și alte state europene. Potrivit unor surse citate de Hotnews, de la Palatul Cotroceni, din delegația prezidențială care merge cu Nicușor Dan în Statele Unite vor face parte următorii:

  • Marius Lazurca, consilier pentru securitate națională și politică externă;
  • Radu Burnete, consilier pe politici economice și sociale;
  • Vlad Ionescu, consilier de stat în departamentul de politică externă, parteneriate strategice și românii de pretutindeni.

Aventurile lui Nicușor în zăpadă

În ianuarie, Nicușor Dan a avut o situație similară prin care a trecut la Paris, unde participase la Coaliția pentru Voință. Timp de mai multe de ore, șeful statului a fost blocat pe aeroport, alături de delegația de presă, avionul Spartan neputând decola din cauza vremii nefavorabile.

Inițial, avionul a fost amânat în seara de 6 ianuarie, când la miezul nopții zborul care urma să decoleze spre București a fost oprit din cauza ceții dense din Capitală, care ar fi blocat aterizarea.

După 8 ore de așteptare, aeronava a fost ținută din nou la sol din cauza ninsorilor abundende din Capitala Franței. În cele din urmă avionul Spartan a decolat în jurul orei 16:00, după mai bine de 15 ore de așteptare.

Președintele a povestit atunci că nu e prima dată când rămâne cu avionul militar Spartan blocat într-o țară străină. Șeful statului a povestit că a mai avut o peripeție în Germania când a fost nevoit să își amâne revenirea în România din cauza unei defecțiuni tehnice.

Nicușor Dan a explicat că deplasarea la Paris a fost realizată cu un avion militar Spartan deoarece România nu își permite, în acest moment, o aeronavă prezidențială. Potrivit șefului statului, această decizie a contribuit la „reducerea de 30 de milioane” de lei din cheltuielile Administrației Prezidențiale.

Președintele a subliniat însă și limitările acestui tip de transport, explicând că lipsa comunicațiilor reprezintă o problemă majoră. „Acum nu e momentul, dar, de exemplu, în acest avion (Spartan, n.r.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru”, a afirmat Nicuşor Dan.

