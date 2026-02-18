B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Codurile de vreme rea au fost prelungite. Avertizările venite de la meteorologi. Harta cu județele afectate de ninsori și viscol

Codurile de vreme rea au fost prelungite. Avertizările venite de la meteorologi. Harta cu județele afectate de ninsori și viscol

Adrian A
18 feb. 2026, 11:05
Codurile de vreme rea au fost prelungite. Avertizările venite de la meteorologi. Harta cu județele afectate de ninsori și viscol
Captură Video: Adevărul
Cuprins
  1. Până când sunt valabile codurile emise de meteorologi
  2. Capitala, sub cod portocaliu de ninsoare
  3. Ninsori viscolite și în noaptea următoare

Prognoza a fost actualizată de meteorologi. Codul portocaliu și cel galben de vreme rea au fost prelungite. Sunt vizate mai multe zone din țară, inclusiv Capitala.

Până când sunt valabile codurile emise de meteorologi

Un cod galben de ninsori viscolite este în vigoare până miercuri seara, ora 23:00, în sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și în zonele montane ale Carpaților Meridionali și de Curbură. Aici, stratul de zăpadă poate ajunge la 10–15 cm, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri.

Alte patru județe din sud-vest, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, se află sub cod galben de vânt puternic, cu rafale de 50–70 km/h.

Capitala, sub cod portocaliu de ninsoare

Pentru județul Ilfov și municipiul București, meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare valabil până miercuri după-amiaza, la ora 16:00. Se estimează că grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm, existând riscul unor dificultăți majore în trafic și în desfășurarea activităților zilnice.

Un alt cod portocaliu vizează județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, unde sunt așteptate ninsori consistente, cu depuneri de 20–25 cm și viscol puternic, în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00. Rafalele de vânt pot atinge 60–80 km/h, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri, favorizând formarea troienelor.

Sursă foto: meteoromania.ro

Ninsori viscolite și în noaptea următoare

În intervalul 18 februarie, ora 23:00 – 19 februarie, ora 10:00, estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură rămân sub cod galben de ninsori viscolite, cu rafale de 70–90 km/h și vizibilitate foarte redusă.

Potrivit meteorologilor, vremea se menține deosebit de rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele vor oscila între -6 și 0 grade, iar minimele vor coborî sub zero la nivel național, între -8 și 1 grad, în intervalul18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00.

În jumătatea estică a României va continua să ningă viscolit, vântul atingând viteze de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafalele pot ajunge la 70–90 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea semnificativ, iar stratul de zăpadă nou depus va avea în medie între 10 și 20 cm. Cantitățile de precipitații pot depăși local 20 l/mp, mai ales în sud-est.

Tags:
Citește și...
Ședință de urgență, după avertizarea ANM. Bucureștiul și 12 județe, în alertă din cauza vremii extreme: „Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate”
Meteo
Ședință de urgență, după avertizarea ANM. Bucureștiul și 12 județe, în alertă din cauza vremii extreme: „Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate”
Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
Meteo
Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
Cod galben de inundații în șapte județe: râuri sub atenționare până miercuri. Ce zone sunt expuse riscului
Meteo
Cod galben de inundații în șapte județe: râuri sub atenționare până miercuri. Ce zone sunt expuse riscului
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală
Meteo
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală
Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane
Meteo
Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Meteo
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Iarna pune stăpânire pe România. Zonele unde stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm. Anunțul ANM
Meteo
Iarna pune stăpânire pe România. Zonele unde stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm. Anunțul ANM
Vremea, 16 februarie: ninsori la munte, lapoviță în sud și temperaturi în scădere în toată țara
Meteo
Vremea, 16 februarie: ninsori la munte, lapoviță în sud și temperaturi în scădere în toată țara
Vremea azi, 15 februarie. România intră sub influența unui front rece, cu precipitații și ceață
Meteo
Vremea azi, 15 februarie. România intră sub influența unui front rece, cu precipitații și ceață
Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene
Meteo
Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene
Ultima oră
11:18 - Ninsori puternice în Capitală. Ciucu: Operatorii de salubrizare intervin. Fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie (VIDEO)
10:52 - Iași: O femeie a născut acasă. Ambulanța care trebuia să o preia a derapat la ieșirea din sat
10:51 - Semnal de alarmă pentru milioane de utilizatori. Inteligența artificială de pe Google poate oferi sfaturi medicale greșite
10:29 - Vremea rea nu îl oprește. Nicușor Dan pleacă în această după amiază spre Statele Unite
10:23 - Nazare explică datoria publică de peste 60% a României: „Nu înseamnă o criză, înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat”
10:21 - Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
10:02 - Democrația nu mai convinge pe toată lumea. Tot mai mulți europeni spun că ar accepta un lider autoritar
09:57 - Circulația a 20 de trenuri e suspendată din cauza ninsorilor / Ruta Ploieşti – Bucureşti e închisă încă de la ora 5.00
09:40 - Ucraina și Rusia reiau negocierile la Geneva, sub medierea SUA. Discuțiile rămân tensionate
09:31 - Un bărbat din Mureș a fost sfâșiat de o ursoaică de 400 de kilograme. Martorii au rămas îngroziți: „Stătea pe el şi se rostogolea”