Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată din cauza ninsorilor şi a viscolului. CFR a anunțat că se fac eforturi pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti e închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.
CFR Călători a anunțat că circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată din cauza efectelor vremii:
„Menţionăm că pe distanţa Ploieşti – Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. (…) Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări).
Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii”, a mai transmis compania.