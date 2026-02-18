B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Circulația a 20 de trenuri e suspendată din cauza ninsorilor / Ruta Ploieşti – Bucureşti e închisă încă de la ora 5.00

Circulația a 20 de trenuri e suspendată din cauza ninsorilor / Ruta Ploieşti – Bucureşti e închisă încă de la ora 5.00

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 09:57
Circulația a 20 de trenuri e suspendată din cauza ninsorilor / Ruta Ploieşti - Bucureşti e închisă încă de la ora 5.00
Sursa foto simbol: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Care sunt trenurile care nu mai circulă
  2. Ruta Ploieşti-Bucureşti e închisă

Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată din cauza ninsorilor şi a viscolului. CFR a anunțat că se fac eforturi pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti e închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.

Care sunt trenurile care nu mai circulă

CFR Călători a anunțat că circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată din cauza efectelor vremii:

  • IC 535, IC 534, pe distanța București Nord – Brașov și retur
  • R 3021, R3024, pe distanța București Nord – Brașov și retur
  • R 3022, pe distanța Ploiești Vest – București Nord
  • R 3023, pe distanța București Basarab – Ploiești Vest
  • IR 1628 și R 3027, pe distanța Brașov – București Nord și retur
  • IR 1571, pe distanța București Nord – Galați
  • R 5025, pe distanța Ploiești Sud – București
  • R 5072, pe distanța Mizil – Brazi
  • RE 5071, pe distanța București Nord – Ploiești Sud
  • R 8581, R 8580, pe distanța Slobozia Veche – Ciulnița și retur
  • IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanța București Nord – Constanța și retur.

Ruta Ploieşti-Bucureşti e închisă

„Menţionăm că pe distanţa Ploieşti – Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. (…) Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări).

Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii”, a mai transmis compania.

