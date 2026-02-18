Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată şi a viscolului. CFR a anunțat că se fac eforturi pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti e închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.

Care sunt trenurile care nu mai circulă

CFR Călători a anunțat că circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată din cauza efectelor vremii:

IC 535, IC 534, pe distanța București Nord – Brașov și retur

R 3021, R3024, pe distanța București Nord – Brașov și retur

R 3022, pe distanța Ploiești Vest – București Nord

R 3023, pe distanța București Basarab – Ploiești Vest

IR 1628 și R 3027, pe distanța Brașov – București Nord și retur

IR 1571, pe distanța București Nord – Galați

R 5025, pe distanța Ploiești Sud – București

R 5072, pe distanța Mizil – Brazi

RE 5071, pe distanța București Nord – Ploiești Sud

R 8581, R 8580, pe distanța Slobozia Veche – Ciulnița și retur

IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanța București Nord – Constanța și retur.

Ruta Ploieşti-Bucureşti e închisă

„Menţionăm că pe distanţa Ploieşti – Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. (…) Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări).

Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii”, a mai transmis compania.