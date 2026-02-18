B1 Inregistrari!
Un bărbat din Mureș a fost sfâșiat de o ursoaică de 400 de kilograme. Martorii au rămas îngroziți: „Stătea pe el şi se rostogolea"

Ana Beatrice
18 feb. 2026, 09:31
Un bărbat din Mureș a fost sfâșiat de o ursoaică de 400 de kilograme. Martorii au rămas îngroziți: „Stătea pe el şi se rostogolea”
Sursă Foto: Captură Video/ observatornews.ro
Cuprins
  1. Cum s-a transformat o zi obișnuită la stână într-un coșmar
  2. De ce trăiesc localnicii cu frica permanentă a urșilor

Un incident dramatic a avut loc într-o comună din județul Mureș, unde un bărbat a fost atacat de o ursoaică. Animalul era însoțit de cei doi pui, iar reacția sa a fost extrem de violentă. Totul s-a petrecut la o stână, iar momentul s-a transformat rapid într-un coșmar.

Deși era însoțit de câini, aceștia nu au reușit să oprească animalul sălbatic. Ursoaica s-a năpustit asupra bărbatului și l-a sfâșiat. În mod miraculos, victima a supraviețuit atacului, însă a suferit răni extrem de grave. Bărbatul de 45 de ani a fost transportat de urgență la spital.

Cum s-a transformat o zi obișnuită la stână într-un coșmar

Totul s-a petrecut în satul Maiad, din județul Mureș, unde un cioban se afla la stână și avea grijă de oi. Liniștea locului a fost însă spulberată de apariția neașteptată a unei ursoaice însoțite de cei doi pui ai săi. Speriat, bărbatul și-a sunat imediat șeful, care a venit în grabă, însoțit de câini, încercând să alunge animalele sălbatice. Însă intervenția s-a transformat într-o tragedie, chiar sub ochii martorilor.

„Ei cum au observat, s-au dus după urs să vadă ce şi cum şi puiul a rămas în urmă. Şi cum a rămas în urmă, a văzut ursul, s-a întors şi direct pe el”, au declarat martorii, notează observatornews.ro.

Ambulanța chemată de urgență nu a reușit să ajungă până la victimă. Aceasta a rămas împotmolită în noroi, la câteva sute de metri de stână. Într-un gest de curaj extrem, o asistentă a alergat singură până la bărbat pentru a-i acorda primul ajutor, deși ursoaica putea reveni oricând. Ulterior, victima a fost transportată cu o mașină de teren până la ambulanță. Apoi, bărbatul a fost dus de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale care a durat cinci ore.

„Erau câinii. Că dacă nu… Doamne fereşte! Un urs de 400 de kilograme stătea pe el şi se rostogolea, ca într-o maşină de spălat aşa”, au mai spus martorii.

De ce trăiesc localnicii cu frica permanentă a urșilor

După intervenția chirurgicală care a durat cinci ore, bărbatul a rămas internat la spitalul din Târgu Mureș. Medicii spun că supraviețuirea sa este aproape un miracol. Între timp, autoritățile au început demersurile legale și administrative în acest caz.

„Am întocmit procesele verbale care vor fi depuse la Garda de Mediu şi la Ministerul Mediului. Urmează ca o persoană împuternicită din cadrul familiei să vină să depună o cerere pentru despăgubire”, a transmis primarul comunei Găleşti.

Însă, pentru oamenii din zonă, astfel de incidente nu mai sunt o raritate, ci o realitate tot mai frecventă. Localnicii spun că trăiesc într-o stare continuă de teamă, deoarece urșii coboară din pădure în orice anotimp, chiar și iarna, în căutare de hrană.

„Am avut un verişor al nevestei mele. A venit la plimbare cu câinii şi dacă nu erau câinii, îl omora ursul”, a povestit un bărbat.

Alții spun că evită să mai iasă din case după lăsarea serii. „Suntem în alertă, că nu se ştie niciodată când ieşi din casă seara… nu ştii pe unde apare”, susțin, cu îngrijorare, oamenii.

