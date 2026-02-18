Un incident dramatic a avut loc într-o comună din județul Mureș, unde un bărbat a fost atacat de o . Animalul era însoțit de cei doi pui, iar reacția sa a fost extrem de violentă. Totul s-a petrecut la o stână, iar momentul s-a transformat rapid într-un coșmar.

Deși era însoțit de câini, aceștia nu au reușit să oprească animalul sălbatic. Ursoaica s-a năpustit asupra bărbatului și l-a sfâșiat. În mod miraculos, victima a supraviețuit atacului, însă a suferit răni extrem de grave. Bărbatul de 45 de ani a fost transportat de urgență la spital.

Cum s-a transformat o zi obișnuită la stână într-un coșmar

Totul s-a petrecut în satul Maiad, din județul Mureș, unde un cioban se afla la stână și avea grijă de oi. Liniștea locului a fost însă spulberată de apariția neașteptată a unei ursoaice însoțite de cei doi pui ai săi. Speriat, bărbatul și-a sunat imediat șeful, care a venit în grabă, însoțit de câini, încercând să alunge animalele sălbatice. Însă intervenția s-a transformat într-o tragedie, chiar sub ochii martorilor.

„Ei cum au observat, s-au dus după urs să vadă ce şi cum şi puiul a rămas în urmă. Şi cum a rămas în urmă, a văzut ursul, s-a întors şi direct pe el”, au declarat martorii, notează observatornews.ro.

Ambulanța chemată de urgență nu a reușit să ajungă până la victimă. Aceasta a rămas împotmolită în noroi, la câteva sute de metri de stână. Într-un gest de curaj extrem, o asistentă a alergat singură până la bărbat pentru a-i acorda primul ajutor, deși ursoaica putea reveni oricând. Ulterior, victima a fost transportată cu o mașină de teren până la ambulanță. Apoi, bărbatul a fost dus de urgență la spital, unde a fost supus unei care a durat cinci ore.

„Erau câinii. Că dacă nu… Doamne fereşte! Un urs de 400 de kilograme stătea pe el şi se rostogolea, ca într-o maşină de spălat aşa”, au mai spus martorii.