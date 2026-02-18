Călin Georgescu a fost chemat miercuri, la Tribunalul București, deoarece doi judecători nu au reuşit să cadă de acord în legătură cu menţinerea controlului judiciar în cazul său.

Un al treilea judecător va intra în complet

Pentru tranșarea conflictului, va intra în complet un al treilea judecător, care să facă diferența.

„În baza art.394 alin. (5) din Codul de procedură penală, repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergenţă. Stabileşte termen de judecată la data de 18 februarie 2026, ora 13:30, în cameră de consiliu, pentru când se va cita contestatorul – inculpat şi încunoştinţa apărătorul ales”, se arată în minuta postată pe portalul instanţelor, citată de .

Faptele de care e acuzat Călin Georgescu

Călin Georgescu a contestat la Tribunalul București măsura control judiciar menținută de Judecătoria Sectorului 1.

Fostul candidat la prezidențiale într-un dosar în care e acuzat de propagandă legionară.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, susţin procurorii.