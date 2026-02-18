B1 Inregistrari!
Starmer și Trump: Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare

Selen Osmanoglu
18 feb. 2026, 12:10
Prim-ministrul Regatului Unit, laburistul Keir Starmer. Sursa foto: Hepta.ro / DPA Images / Kirsty Wigglesworth
Cuprins
  1. Negocierile de la Geneva și situația din Ucraina
  2. Situația din Fâșia Gaza și Orientul Mijlociu
  3. Programul nuclear iranian

Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au purtat marți noaptea o convorbire telefonică în care au reiterat că Iranul nu trebuie să poată dezvolta „niciodată” arme nucleare, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street. Această temă a fost doar unul dintre subiectele discutate, alături de conflictul din Ucraina, negocierile în curs de la Geneva și situația din Fâșia Gaza.

Negocierile de la Geneva și situația din Ucraina

Discuțiile dintre Starmer și Trump au inclus analiza stadiului negocierilor de la Geneva, unde delegațiile ucraineană, rusă și americană caută o soluție diplomatică la conflictul declanșat de Rusia în februarie 2022, scrie Agerpres.

Premierul britanic a condamnat atacurile armatei lui Vladimir Putin împotriva civililor nevinovați și a subliniat necesitatea obținerii unei „păci juste și durabile”. Ambii lideri au discutat despre importanța unei abordări coordonate între aliați și parteneri pentru a menține securitatea europeană și a sprijini eforturile diplomatice în regiune.

Situația din Fâșia Gaza și Orientul Mijlociu

În privința Fâșiei Gaza, Starmer a subliniat necesitatea unui acces mai larg la ajutor umanitar pentru populația palestiniană și și-a exprimat sprijinul pentru implementarea planului de pace condus de SUA.

Purtătorul de cuvânt al Downing Street a precizat că ambii lideri și-au reafirmat angajamentul de a promova stabilitatea și pacea în Orientul Mijlociu, coordonând eforturile diplomatice pentru reducerea tensiunilor regionale.

Programul nuclear iranian

Discuțiile au inclus și stadiul negocierilor nucleare dintre SUA și Iran, desfășurate la Geneva prin intermediul sultanatului Oman. Concluzia comună a fost că Iranul nu trebuie să dobândească capacitatea de a produce arme nucleare, iar cooperarea strânsă între aliați este esențială pentru consolidarea securității regionale.

Convorbirea telefonică reflectă angajamentul ambelor state de a coordona politici comune privind securitatea globală și regională, conflictul din Ucraina, programul nuclear iranian și situația din Orientul Mijlociu, menținând astfel dialogul și stabilitatea în zone cu risc ridicat de tensiuni internaționale.

