B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tot mai mulți bolnavi de hepatită, inclusiv copii, internați în Timișoara. Medic: „Principala cauză o reprezintă igiena deficitară”

Tot mai mulți bolnavi de hepatită, inclusiv copii, internați în Timișoara. Medic: „Principala cauză o reprezintă igiena deficitară”

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 11:55
Tot mai mulți bolnavi de hepatită, inclusiv copii, internați în Timișoara. Medic: „Principala cauză o reprezintă igiena deficitară”
Sursa foto: Spitalul Victor Babes Timisoara / Facebook
Cuprins
  1. Număr ridicat de cazuri de hepatită A în Timișoara
  2. Principala cauză – igiena deficitară

Sunt tot mai multe cazuri de hepatită A la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. 19 pacienți au fost internați în Secția de Boli Infecțioase de la începutul anului. Bolnavii provin din mai multe localități din județ, unii dintre ei fiind minori.

Număr ridicat de cazuri de hepatită A în Timișoara

„Vorbim despre o perioadă scurtă de timp, de câteva săptămâni, și despre un număr destul de ridicat de cazuri. De obicei, când vorbim despre hepatita A, sunt focare comunitare, în colectivități, persoane din același mediu. De data aceasta, însă, avem mai degrabă transmitere în cadrul familiei.

Acest lucru înseamnă un semnal de alarmă, pentru că nu mai putem vorbi doar despre transmitere comunitară punctuală, ci despre o creștere a circulației virusului în populația generală, ceea ce indică o transmitere extinsă și un risc real de apariție a unor noi cazuri în perioada următoare”, a declarat prof. dr. Voichița Lăzureanu, șef Secție Boli Infecțioase II din cadrul spitalului, potrivit publicației Opinia Timișoarei.

Principala cauză – igiena deficitară

„Iar principala cauză o reprezintă, de fapt, igiena deficitară. Vorbim despre spălarea insuficientă a mâinilor sau despre consumul de alimente și apă necorespunzătoare. Virusul hepatic A se transmite ușor, iar în lipsa unor măsuri elementare de igienă se poate răspândi rapid, chiar și în afara unor focare clasice, bine delimitate”, a mai explicat medicul.

De altfel, hepatita A e și cunoscută popular drept „boala mâinilor murdare”. Ea se transmite ușor în lipsa unor măsuri simple de igienă.

Medicul a mai precizat că pacienții internați nu evoluează, totuși, spre o formă severă de boală.

Vaccinul împotriva hepatitei A e recomandat înainte de intrarea în colectivitate, în cazul persoanelor cu comorbidități și al celor care călătoresc în țări cu incidență crescută.

Tags:
Citește și...
Amenzi usturătoare pentru zăpada din fața blocului. Detaliul necunoscut de mulți locatari
Eveniment
Amenzi usturătoare pentru zăpada din fața blocului. Detaliul necunoscut de mulți locatari
Romprest acuză Administrația Sectorului 1 că „a reținut nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate”
Eveniment
Romprest acuză Administrația Sectorului 1 că „a reținut nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate”
Avertisment pentru consumatori. ANSVSA a retras de urgență un produs din magazine (FOTO)
Eveniment
Avertisment pentru consumatori. ANSVSA a retras de urgență un produs din magazine (FOTO)
Bucureștiul, acoperit de zăpadă. Imaginile dimineții din Capitală. GALERIE FOTO/VIDEO
Eveniment
Bucureștiul, acoperit de zăpadă. Imaginile dimineții din Capitală. GALERIE FOTO/VIDEO
Roamingul involuntar le aduce românilor costuri suplimentare fără să treacă granița. Peste 350 de localități sunt afectate: „M-am conectat involuntar la rețeaua sârbilor”
Eveniment
Roamingul involuntar le aduce românilor costuri suplimentare fără să treacă granița. Peste 350 de localități sunt afectate: „M-am conectat involuntar la rețeaua sârbilor”
Ninsori puternice în Capitală. Ciucu: Operatorii de salubrizare intervin. Fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie (VIDEO)
Eveniment
Ninsori puternice în Capitală. Ciucu: Operatorii de salubrizare intervin. Fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie (VIDEO)
Iași: O femeie a născut acasă. Ambulanța care trebuia să o preia a derapat la ieșirea din sat
Eveniment
Iași: O femeie a născut acasă. Ambulanța care trebuia să o preia a derapat la ieșirea din sat
Vremea rea nu îl oprește. Nicușor Dan pleacă în această după amiază spre Statele Unite
Eveniment
Vremea rea nu îl oprește. Nicușor Dan pleacă în această după amiază spre Statele Unite
Democrația nu mai convinge pe toată lumea. Tot mai mulți europeni spun că ar accepta un lider autoritar
Eveniment
Democrația nu mai convinge pe toată lumea. Tot mai mulți europeni spun că ar accepta un lider autoritar
Circulația a 20 de trenuri e suspendată din cauza ninsorilor / Ruta Ploieşti – Bucureşti e închisă încă de la ora 5.00
Eveniment
Circulația a 20 de trenuri e suspendată din cauza ninsorilor / Ruta Ploieşti – Bucureşti e închisă încă de la ora 5.00
Ultima oră
14:05 - Cum să-ți deszăpezești mașina rapid. Trucuri simple
13:55 - Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă
13:52 - Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (DOCUMENTE)
13:44 - Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”
13:31 - Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
13:10 - Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
13:08 - Amenzi usturătoare pentru zăpada din fața blocului. Detaliul necunoscut de mulți locatari
13:01 - Dan Negru, după avertizările meteo: „Potopul e departe”/ „Ne mai lipsea inflația de apocalipse”
12:54 - Romprest acuză Administrația Sectorului 1 că „a reținut nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate”
12:45 - VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație