Sunt tot mai multe cazuri de hepatită A la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. 19 pacienți au fost internați în Secția de Boli Infecțioase de la începutul anului. Bolnavii provin din mai multe localități din județ, unii dintre ei fiind minori.

Număr ridicat de cazuri de hepatită A în Timișoara

„Vorbim despre o perioadă scurtă de timp, de câteva săptămâni, și despre un număr destul de ridicat de cazuri. De obicei, când vorbim despre hepatita A, sunt focare comunitare, în colectivități, persoane din același mediu. De data aceasta, însă, avem mai degrabă transmitere în cadrul familiei.

Acest lucru înseamnă un semnal de alarmă, pentru că nu mai putem vorbi doar despre transmitere comunitară punctuală, ci despre o creștere a circulației virusului în populația generală, ceea ce indică o transmitere extinsă și un risc real de apariție a unor noi cazuri în perioada următoare”, a declarat prof. dr. Voichița Lăzureanu, șef Secție Boli Infecțioase II din cadrul spitalului, potrivit publicației

Principala cauză – igiena deficitară

„Iar principala cauză o reprezintă, de fapt, igiena deficitară. Vorbim despre spălarea insuficientă a mâinilor sau despre consumul de alimente și apă necorespunzătoare. Virusul hepatic A se transmite ușor, iar în lipsa unor măsuri elementare de igienă se poate răspândi rapid, chiar și în afara unor focare clasice, bine delimitate”, a mai explicat medicul.

De altfel, hepatita A e și cunoscută popular drept „boala mâinilor murdare”. Ea se transmite ușor în lipsa unor măsuri simple de igienă.

Medicul a mai precizat că pacienții internați nu evoluează, totuși, spre o formă severă de boală.

Vaccinul împotriva hepatitei A e recomandat înainte de intrarea în colectivitate, în cazul persoanelor cu comorbidități și al celor care călătoresc în țări cu incidență crescută.