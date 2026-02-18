A fost emisă o alertă alimentară în urma unor verificări recente asupra produselor aflate la vânzare. Două loturi de marca „Furnicuța” au fost găsite contaminate cu pesticide interzise în Uniunea Europeană.

Este vorba despre substanțele Chlorpyrifos și Profenofos, considerate neautorizate și potențial periculoase pentru consum.

Anunțul a fost făcut miercuri, 18 februarie, de (ANSVSA). Instituția a decis retragerea acestor loturi pentru a preveni orice risc pentru consumatori.

Ce spun autoritățile despre stafidele Furnicuța retrase de pe piață

Stafidele marca „Furnicuța” retrase de pe piață sunt originare din Uzbekistan, conform informațiilor transmise de ANSVSA. Măsura vizează două loturi specifice, identificate cu numerele B115D126 și B120D126.

În urma testelor de rutină privind siguranța alimentară, au fost depistate reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană. Este vorba despre substanțele Chlorpyrifos și Profenofos.

Reprezentanții LUCSOR IMPEX SRL au precizat că verificările sunt realizate periodic și au subliniat că siguranța produselor puse la vânzare reprezintă o prioritate esențială pentru companie.

Cum își pot recupera banii consumatorii care au cumpărat produsul

Consumatorii care au achiziționat aceste loturi de stafide sunt sfătuiți să nu le consume și să le ducă înapoi la magazin. ANSVSA precizează că produsele pot fi returnate chiar și fără bon fiscal. Contravaloarea va fi restituită integral, fără alte condiții.

Autoritățile subliniază că această măsură este necesară pentru a preveni orice risc pentru sănătate și pentru a scoate produsele afectate din consum.