Bucureștiul, acoperit de zăpadă. Imaginile dimineții din Capitală. GALERIE FOTO/VIDEO

Adrian A
18 feb. 2026, 11:49
Bucureștiul trece prin cea mai severă secvență de iarnă din acest sezon rece. Iar imaginile surprinse pe străzile Capitalei fac cât o mie de cuvinte.

Bucureștiul a rămas înzăpezit

Bucureștiul trece printr-o iarnă cum nu am mai văzut de mult. În doar 12 ore am trecut prin coduri gaben, portocaliu și roșu. Și acum Capitale este din nou sub cod portocaliu. Până după-amiază. Iar iarna și-a spus cu adevărat cuvântul în Capitală. Imaginile surprinse în Bucureștiul acoperit de zăpadă sunt senzaționale.

Deși Primăria Capitalei a raportat întervenția a peste 300 de utilaje de deszăpezire care au fost scoase pe străzi încă de la primele ore ale dimineții, circulația pe șosele continuă să fie aproape imposibilă. Iar pe trotuare, pietonii se simt ca la munte.

Șoferii care au avut curaj să se aventureze astăzi în trafic au întâmpinat timpi de așteptare și blocaje în trafic. O distanță care, în mod normal, este parcursă în 20 de minute a necesitat mai bine de o oră și jumătate.

Polițiștii rutieri recomandă evitarea șoferilor de a ieși în trafic. Dacă situația o impune, aceștia spun că dotarea vehiculelor cu anvelope de iarnă nu este opțională.

Meteorologii avertizează că episoadele de ninsoare și viscol vor continua în București pe parcursul zilei până spre orele prânzului, adăugând un strat de 5 până la 10 cm de zăpadă.

Valorile maxime înregistrate astăzi nu depășesc 3 grade Celsius, iar vântul se va domoli. La noapte se vor înregistra valori negative, minima ajungând până la -5 grade Celsius.

