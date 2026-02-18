O femeie din județul Iași a născut acasă. Ambulanța trimisă pentru a o prelua a derapat pe drum din cauza zăpezii. Într-un final, femeia și fetița nou-născută au ajuns la spital și sunt bine.

Ambulanța a derapat la ieșirea din localitate

Autospeciala Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii și nu și-a mai putut continua drumul.

Între timp, a fost trimisă și o Autospecială pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM), dar și aceasta a avut probleme.

Proaspăta mămică și fiica ei au ajuns până la urmă la spital

Voluntari din cadrul primăriei au oferit sprijin în teren.

Până la urmă, femeia și fetița ei nou-născută au ajuns la spital.

„În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o mașină 4×4 de la pompieri – un Duster – care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia și nou-născutul, fiind dirijați la Spitalul Cuza Vodă, stabili, sperăm cu evoluție favorabilă”, a declarat coordonatoarea SMURD Iași, medicul Diana Cimpoeșu, potrivit .