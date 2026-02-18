O femeie din județul Iași a născut acasă. Ambulanța trimisă pentru a o prelua a derapat pe drum din cauza zăpezii. Într-un final, femeia și fetița nou-născută au ajuns la spital și sunt bine.
Autospeciala Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii și nu și-a mai putut continua drumul.
Între timp, a fost trimisă și o Autospecială pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM), dar și aceasta a avut probleme.
Voluntari din cadrul primăriei au oferit sprijin în teren.
Până la urmă, femeia și fetița ei nou-născută au ajuns la spital.
„În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o mașină 4×4 de la pompieri – un Duster – care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia și nou-născutul, fiind dirijați la Spitalul Cuza Vodă, stabili, sperăm cu evoluție favorabilă”, a declarat coordonatoarea SMURD Iași, medicul Diana Cimpoeșu, potrivit BZI.