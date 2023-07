Horia Constatinescu, despre incidentul din trafic: Nu am solicitat să mi se facă sau să nu mi se facă PV. Polițistul al cărui nume se aude pe filmare are relație de afini cu unul dintre operatorii sancționați de ANPC (VIDEO)

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a vorbit despre episodul din august 2020, când l-a sunat pe șeful Inspectoratului de Poliție Județean Constanța după ce a fost oprit în trafic de polițiști la Eforie. Oficialul a comentat situația, duminică, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.

Horia Constatinescu, pe B1 TV, despre incidentul din trafic din august 2020

„De unde, din dialogul purtat atât telefonic, cât și cu cei prezenți acolo, reiese că am dorit să scap de procesul-verbal? Nu a fost acest dialog nici măcar inițiat, nici măcar purtat. Îmi doream să ajung imediat la o colegă bătută în unul dintre localurile pe care le controlam. Nu știam dacă a ajuns sau nu, și se aude din dialogul purtat cu inspectorul-șef al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța că ceea ce mă interesa era să știu dacă au ajuns echipaje apelate prin 112 la locația respectivă”, a declarat Horia Constantinescu.

„Colega mea nerăspunzându-mi la telefon, nu știam în ce a degenerat conflictul de acolo. Vorbim de o acțiune pe care o desfășuram în anul 2020, an pandemic, împreună cu structurile Poliției, Inspectoratului General al Poliției, pe tot litoralul, legat de respectarea obligațiilor legate de pandemie, și anume operatorii economici să nu desfășoare activități comerciale dintr-o anumită categorie. Era o acțiune, deci, comună cu Poliția”, a adăugat președintele ANPC.

„Îl sunasem pe inspectorul-șef tocmai pentru a-l lămuri că nu veneam din altă parte, nici de la vreo nuntă, nici de la vreun botez. Aveam asupra mea doar legitimația de serviciu, în cuprinsul căreia apare seria cărții de identitate – de aceea, i-o arătasem polițistului care m-a oprit. Am filmul integral pe care, totuși, trunchiat fiind, a uitat să elimine domnul polițist momentul în care îi dictam codul numeric personal, tocmai pentru că, repet, nu aveam alte asupra mea”, a continuat el.

„Nu am solicitat niciodată să mi se facă sau să nu mi se facă vreun proces-verbal. Voi solicita, mâine dimineață, printr-o adresă oficială, să mi se comunice o copie după procesul-verbal, informații legate de momentul întocmirii acestuia și dacă am achitat amenda sau nu, și pentru ce am fost oprit în trafic”, spune Horia Constantinescu.

„Aș vrea să înțelegem care probabil este substratul acestei difuzări. Polițistul al cărui nume se aude pe filmare are relații de afini cu unul dintre operatorii economici sancționați de noi probabil și în ziua respectivă, și acum, în acest sezon, și a găsit această variantă probabil să își răzbune apropiații. De asemenea, locuitori ai orașului Eforie îmi atrag atenția că dânsul se erijează în a fi, spun ei, protectorul locațiilor la care obișnuiește să servească masa”, mai susține Horia Constantinescu.